牛蛙砧板上喵喵叫 廚師決定養他

2019-04-13 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



應該「呱呱」叫的蛙，上了砧板竟然「喵喵」叫，讓重慶飯店大廚下不了手，決定放養這批原本要成為「泡椒牛蛙」大菜的食材。

中國新聞網報導，重慶渝北區的西拉大飯店通常會採購整批牛蛙，烹煮成泡椒牛蛙。11日下午廚師進行備料時，一隻牛蛙在廚房裡發出「喵喵」的貓叫聲，把廚師嚇了一跳。

主廚將牛蛙帶到附近的水產市場進行諮詢，水產攤販不約而同表示從來沒見過發出貓叫的牛蛙。