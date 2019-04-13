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揪論文抄襲教授 陸一口氣處分8人、警告38人

2019-04-13 10:45聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸開始重拳出擊學術研究造假、論文抄襲，中國國家自然科學基金委員會發佈最新一波處分名單，一口氣重懲南京大學等名校在內的8名教授、並警告38人。

揪出學術抄襲剽竊黑幕的導火線，是湖南大學爆出碩士生抄襲他人自然科學基金專案申請書一事，中國國家自然科學基金委進一步追查，揭露湖南大學有關評審專家過失洩露評審材料事件，官方開始對學術造假、剽竊、抄襲等陳年重弊，進行嚴肅查處。

這次被重懲的8名教授，包括申請書造假的首都醫科大學趙陽；論文抄襲剽竊的南京大學梁瑩、湖北醫藥學院董佑紅和魏明琴；冒他人名義申報基金專案的南華大學唐朝克、石河子大學陳創夫；申請書抄襲剽竊問題的天津大學戴路、內蒙古自治區農牧業科學院桑丹等。

懲罰除了撤銷、追回資助研究基金，取消資格和年限，最嚴重考慮近一步撤銷學位。

其中，南京大學梁瑩的論文抄襲事件，在去年底掀起不小風暴，因為調查發現，南京大學社會學教授、史丹佛訪問學者、青年長江學者，39歲的梁瑩，被揪出過去發表的論文中，至少有15篇疑似抄襲或是一稿多投，消息一曝光，梁瑩就把120篇自己的中文論文在網上刪了個乾淨，只在自我介紹中留下英文文獻。

長江觀察報導，因為梁瑩事件，也曝光過去清華大學11篇論文因學術不端遭遇撤稿，31歲「娃娃博導」發表的論文嚴重雷同，《腫瘤生物學》一次撤銷中國107篇論文，涉及500多名醫務人員……上至知名教授，下到青年教師，都有著涉嫌學術不端的案例。

這次除了重懲8名名校教授，同時，中國國家自然科學基金委員會也對其他38位存在抄襲剽竊、冒簽姓名、提供虛假資訊、重覆發表等祭出警告，分別進行談話提醒、書面警告、內部通報批評、撤銷已獲資助基金專案、追回已撥資金、取消一定年限申請資格等。

南京大學去年底爆發梁瑩論文抄襲事件，掀起不小風暴。取自長江觀察
南京大學去年底爆發梁瑩論文抄襲事件，掀起不小風暴。取自長江觀察
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大陸開始重拳出擊學術研究造假、論文抄襲。取自長江觀察
大陸開始重拳出擊學術研究造假、論文抄襲。取自長江觀察
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