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日職／王柏融一棒致勝能力強 日媒：火腿的優勢

史上預售最快破億 《復仇者聯盟4》大陸加開淩晨3點場

2019-04-13 10:00聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

漫威英雄發威，《復仇者聯盟4：終局之戰》在大陸市場24日（23日零點）才要首映，不過，預售票昨（12）日中午開賣，以人民幣計，創下「2小時破千萬」、「4小時破3千萬」、「首演前11天破億」的成績。

漫威影業官方今天宣佈，大陸市場加開淩晨3點檔，創下全球最早的首映後零點場。

《復仇者聯盟4》是美國超級英雄電影，改編自漫威漫畫，預售票房火熱，根據貓眼專業版票房平台顯示，截至4月12日下午16點，首場4月23日零點《復聯4》的預售票房達到了人民幣3106萬。

因為多家影城的零點場已經全部銷售一空，大陸的漫威鐵杆粉絲，響應電影中鋼鐵俠號召「也許我們會失敗，但我們終將復仇。」做不成第一批觀眾，那麼就不妨做第二批。由於《複聯4》時長3小時，所以加開的場次只能排到淩晨3點半。

沒想到淩晨3點加開檔次也相當搶手，估計下半夜看完電影之後，都已經早上6點多，可以直接去上班了，影迷火爆捧場的場面相當罕見。

《復仇者聯盟4》影迷盛典將於首映前，18日在上海舉行。包括「鋼鐵俠」、「美國隊長」、「雷神」、「鷹眼」、「蟻人」等主要角色跟兩位導演、漫威影業總裁，一同出席影迷活動。

《復仇者聯盟4》預售票房火熱，帶動大陸影院熱潮。取自觀察者網
《復仇者聯盟4》預售票房火熱，帶動大陸影院熱潮。取自觀察者網
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《復仇者聯盟4：終局之戰》在大陸市場24日（23日零點）才要首映，不過，預售票昨...
《復仇者聯盟4：終局之戰》在大陸市場24日（23日零點）才要首映，不過，預售票昨（12）日中午開賣，以人民幣計，創下「2小時破千萬」、「4小時破3千萬」、「首演前11天破億」的成績。取自每日經濟新聞
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