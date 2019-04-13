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外資暫止步 A股納MSCI 中國全股票指數推遲5個月

2019-04-13 09:02聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

全球最大指數公司明晟公司(MSCI)今（13）日宣佈，把MSCI全中國指數(MSCI All China Indexes)轉換為MSCI中國全股票指數(MSCI China All Share Indexes)的時間推遲5個月，也就是從原定的6月1日轉換，延至11月26日。

這項聲明讓A股擴大對外開放的國際化腳步，因此減速。

A股納MSCI進程，是在近兩年來，中國資本市場對外開放推進速度明顯加快，由於外資加速流入A股的趨勢已形成，國際指數公司相繼伸出橄欖枝，目前包括MSCI、富時羅素和標普道鐘斯等全球三大股票指數公司已宣佈或啟動將A股納入指標體系。

今年3月MSCI宣佈將在2019年分三步把中國大盤A股的納入因數從5%提升至20%，同時將包括創業板股票在內的中盤A股納入指數體系。

對於A股納MSCI 中國全股票指數推遲的影響面有多廣，據澎湃新聞估算，該指數涵蓋了所有上市的中國股票類別。

包括MSCI中國A股指數(MSCI China A Indexes)收錄的在中國內地上市的A股，MSCI中國指數包括B股、H股、紅籌股、P股和中國上市公司，以及MSCI海外中國指數中包括但不包括在MSCI中國指數中的其他中國上市公司。

而MSCI全中國指數的轉換編製，目的是整合各種互補的中國指數，更廣泛地代表全球中國投資機會。

原本MSCI全中國指數原定在6月1日轉換為MSCI中國全股票指數，不過，今日宣佈暫緩。

至於延後5個月再進行轉換的理由，MSCI在聲明中表示，在徵求市場參與方的意見回饋之後，為了提供額外的實施時間，MSCI決定推遲(3月9日宣佈的)前述兩個指數之間的轉換。

受到指數轉換延後的影響，相關的 13個MSCI中國指數將於2019年11月27日起停牌，包括MSCI全中國指數（MSCI All China Index）、MSCI全中國IMI指數（MSCI All China Large Cap Index）、MSCI中國大盤股指數（MSCI All China Large Cap Index）、MSCI中國中型股指數（MSCI All China Mid Cap Index）、MSCI全中國SMID Cap指數（MSCI All China SMID Cap Index）、MSCI全中國小型股指數（MSCI All China Small Cap Index）、MSCI全中國消費者需求指數（MSCI All China Consumer Demand Index）在內。

MSCI全中國指數(MSCI All China Indexes)轉換為MSCI...
MSCI全中國指數(MSCI All China Indexes)轉換為MSCI中國全股票指數，在指標組成和權重上的差異。取自澎湃新聞
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