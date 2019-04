外資暫止步 A股納MSCI 中國全股票指數推遲5個月

2019-04-13 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



全球最大指數公司明晟公司(MSCI)今(13)日宣佈,把MSCI全中國指數(MSCI All China Indexes)轉換為MSCI中國全股票指數(MSCI China All Share Indexes)的時間推遲5個月,也就是從原定的6月1日轉換,延至11月26日。

這項聲明讓A股擴大對外開放的國際化腳步,因此減速。

A股納MSCI進程,是在近兩年來,中國資本市場對外開放推進速度明顯加快,由於外資加速流入A股的趨勢已形成,國際指數公司相繼伸出橄欖枝,目前包括MSCI、富時羅素和標普道鐘斯等全球三大股票指數公司已宣佈或啟動將A股納入指標體系。

今年3月MSCI宣佈將在2019年分三步把中國大盤A股的納入因數從5%提升至20%,同時將包括創業板股票在內的中盤A股納入指數體系。

對於A股納MSCI 中國全股票指數推遲的影響面有多廣,據澎湃新聞估算,該指數涵蓋了所有上市的中國股票類別。

包括MSCI中國A股指數(MSCI China A Indexes)收錄的在中國內地上市的A股,MSCI中國指數包括B股、H股、紅籌股、P股和中國上市公司,以及MSCI海外中國指數中包括但不包括在MSCI中國指數中的其他中國上市公司。

而MSCI全中國指數的轉換編製,目的是整合各種互補的中國指數,更廣泛地代表全球中國投資機會。

原本MSCI全中國指數原定在6月1日轉換為MSCI中國全股票指數,不過,今日宣佈暫緩。

至於延後5個月再進行轉換的理由,MSCI在聲明中表示,在徵求市場參與方的意見回饋之後,為了提供額外的實施時間,MSCI決定推遲(3月9日宣佈的)前述兩個指數之間的轉換。