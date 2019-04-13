香江風情／相當心急

2019-04-13 00:30 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春



香港籍男子陳同佳涉在台殺害女友潘曉穎，逃回香港後被抓。記者林孟潔／翻攝 分享 facebook

香港人除從政和特別熱中政治者，最近都有點焦慮，因為香港再現司法之爭，既有在審案件，又有待修法律，難怪港府保安局長都跑到立法會，去說「相當心急」。

港府心一急，停擺多時的台灣和香港兩地官方交往，也開始擺動起來了。按香港保安局長李志超的說法，這兩天台港間的「小兩會」，即香港的「港台經濟文化合作協進會」，與台灣的「台港經濟文化合作策進會」，雖然好久沒有協進和策進，這回也要開始商量事情了。

有待商量的，是香港男子陳同佳，涉嫌在台灣謀殺女友潘曉穎，他本人逃回香港後被抓。陳同佳昨天在香港高等法院承認四項洗黑錢罪名，法官將案件押後至四月廿九日判刑。所謂洗黑錢控罪，是指被告去年處理被殺女友的財物，包括銀行提款卡、數碼相機、智能手提電話、台幣兩萬元及約港幣一萬九千元。

洗黑錢在香港，刑期也就數月，所以極大可能是陳同佳判刑後，刑期折抵拘押日已滿當庭釋放。香港檢控當局在庭上已要求法庭召開「紐頓聆訊」，即在刑事案的被告認罪後，檢察官和辯護律師對案情內容的事實仍存爭議，且法庭認同該爭議會對量刑造成影響，而要召開的聆訊。但法官以今次案件並非處理謀殺或誤殺罪，而是處理盜竊罪或洗黑錢罪，直接拒絕。

於是這一案件就有兩種結果，一是按香港的輕罪輕判，被告釋放後可遠走高飛；一是設法移交給台灣，由台灣審理殺人案。而移交台灣，又有兩種可能，一是港府方面是希望修訂「逃犯條例」，一旦修訂成功，即可按例與台灣商討移交安排；另一是香港法律界提出的反對修例，但可透過立法會通過附屬法例作單次移交逃犯，便可以處理這次案件。

於是香港社會有關修訂「逃犯條例」的重大爭議，有了一個時間點，即四月二十九日香港法庭審結陳同佳洗黑錢案，在此案結案判決前能否完成修例，也就成修法之爭的轉捩點，這就體會保安局長因何會如此心急。