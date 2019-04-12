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月瘦10公斤？ 網紅「減肥筆」恐致癌

2019-04-12 16:28世界日報 中國新聞組／北京12日電

「不節食、不運動，每天扎一針」原本是糖尿病患者、重度肥胖患者治病用的降糖藥Saxenda，卻被網商們包裝成了瘦身界的網紅—減肥筆，價格被炒到了每支人民幣2000元到3000元（約297到446美元），專家指出，血糖正常的人用它減肥將會付出健康代價，如罹患癌症、抑鬱症等。

北京青年報報導，這種網紅減肥筆其外形酷似一支圓珠筆，藍色筆身上貼著白色標籤，標籤上印有Saxenda字樣。打開一端的筆蓋，就可以看到一次性針頭。

據微商稱，減肥筆的使用方法是，只需要每日在家裡進行皮下注射即可。據宣傳，這種減肥筆的最大好處是「不節食、不運動、不走胃」，每天注射一次，就能快速減肥，甚至每月可以減少10公斤。

Saxenda是第一款獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准的減肥針劑，一支（18mg）的減肥筆的零售價格已經高達人民幣2000元到3000元。但對於可能會引起噁心、腹瀉、便秘及嘔吐等副作用，網商們卻輕描淡寫。

報導指出，減肥筆的藥品成分就是利拉魯。公開信息顯示，利拉魯是一種類似於GLP-1的激素，用來治療糖尿病的，本質上就是一種降糖藥，用法用量和治療糖尿病差不多。

也就是說，Saxenda是一種處方藥（必須由醫生開具），是一種來幫助肥胖或者因為肥胖引發了某些併發症的成年患者控制體重的輔助藥。嚴格來說，算不上減肥藥或者抑制食欲的藥。

據悉，Saxenda治療患者的嚴重副作用有胰腺炎、膽囊疾病、腎功能障礙和自殺念頭。Saxenda還會增加心率。在臨床試驗中，患者最常見副作用有噁心、腹瀉、便秘、嘔吐、低血糖（血糖過低）及食欲下降。

報導稱，中國國家食品藥品監督管理總局的官網上，目前查詢不到任何關於Saxenda的信息。這也就意味著，目前該藥還沒有獲得許可進入中國，微商沒有對該藥進行運輸、儲藏、銷售等的權限。

未經醫師指示使用減肥筆，恐有副作用。圖／取材自科技日報
未經醫師指示使用減肥筆，恐有副作用。圖／取材自科技日報
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減肥患者肥胖

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