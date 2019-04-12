湖北宜化集團前老董 生日宴豪花30萬人民幣

2019-04-12 14:50 世界日報 北京12日電



湖北宜化集團前黨委書記、董事長蔣遠華受賄案近日一審，蔣遠華當庭悔罪認罪。

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據中國紀檢監察報報導，蔣遠華一次生日宴花了30多萬人民幣，在集團報銷。此外，宜化集團還為其量身定製了「董事長服務工作手冊」，要求秘書每天按「手冊」標準為其提供衣食住行全方位服務，連什麼時間服用多少蟲草燕窩等細節都規定得一清二楚。

據公開資料，蔣遠華1988年6月從武漢工程大學畢業分配至宜昌地區化工廠（湖北宜化集團前身），從基層技術員做起，歷任車間主任、總經理助理、副總經理。2001年2月，他出任宜化集團黨委書記、董事長、總經理，直至2018年1月被查，執掌該集團長達17年。此後，他於9月被「雙開」，11月被移送司法。

據報導，蔣遠華出任「一把手」時宜化集團已連續虧損4年，職工每月只有350元生活費。蔣遠華大膽改革，企業扭虧為盈。

自2002年開始，蔣遠華在宜化集團內部大肆操辦個人生日宴會，2015年4月，經他授意，公司辦公室以下屬企業房產推介會的名義在宜昌一處高檔別墅為他操辦生日宴。他和妻子以及公司高管、中層幹部100多人赴宴，宴會上播放宣揚對他個人崇拜的歌曲。整個活動花銷30多萬元，在集團報銷。

報導稱，蔣遠華「大搞封建迷信活動，不信馬列信鬼神」。從2008年開始，他每年都會到道觀燒香拜神，向道觀累計捐了110萬元的香火錢，還組織班子成員集體跪拜關公像。

在公司內部，蔣遠華把20多名親戚親信安插到公司內，包括其妹妹、妻舅、侄女婿、原司機等人，出任公司高管、財務、銷售等關鍵部門和崗位，藉此強化對公司的私人控制。

根據通報，蔣遠華還挪用公款和資金在境外購置豪宅、利用內幕信息進行股票交易，大肆非法獲取個人私利。

報導顯示，蔣遠華曾於2016年1月在申報個人事項時，填報「名下持有5支股票」。事實上，當時他和妻子名下共有28支股票，僅一支股票市值就達1000餘萬元。

2018年9月蔣遠華被逮捕時，涉嫌多達6宗罪：受賄罪、挪用公款罪、挪用資金罪、內幕交易罪、非法經營同類營業罪、國有公司人員濫用職權罪。