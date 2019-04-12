親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜體力不支僑宴提早離席 女教授給他的演講打90分

湖北宜化集團前老董 生日宴豪花30萬人民幣

2019-04-12 14:50世界日報 北京12日電

湖北宜化集團前黨委書記、董事長蔣遠華受賄案近日一審，蔣遠華當庭悔罪認罪。

分享

據中國紀檢監察報報導，蔣遠華一次生日宴花了30多萬人民幣，在集團報銷。此外，宜化集團還為其量身定製了「董事長服務工作手冊」，要求秘書每天按「手冊」標準為其提供衣食住行全方位服務，連什麼時間服用多少蟲草燕窩等細節都規定得一清二楚。

據公開資料，蔣遠華1988年6月從武漢工程大學畢業分配至宜昌地區化工廠（湖北宜化集團前身），從基層技術員做起，歷任車間主任、總經理助理、副總經理。2001年2月，他出任宜化集團黨委書記、董事長、總經理，直至2018年1月被查，執掌該集團長達17年。此後，他於9月被「雙開」，11月被移送司法。

據報導，蔣遠華出任「一把手」時宜化集團已連續虧損4年，職工每月只有350元生活費。蔣遠華大膽改革，企業扭虧為盈。

自2002年開始，蔣遠華在宜化集團內部大肆操辦個人生日宴會，2015年4月，經他授意，公司辦公室以下屬企業房產推介會的名義在宜昌一處高檔別墅為他操辦生日宴。他和妻子以及公司高管、中層幹部100多人赴宴，宴會上播放宣揚對他個人崇拜的歌曲。整個活動花銷30多萬元，在集團報銷。

報導稱，蔣遠華「大搞封建迷信活動，不信馬列信鬼神」。從2008年開始，他每年都會到道觀燒香拜神，向道觀累計捐了110萬元的香火錢，還組織班子成員集體跪拜關公像。

在公司內部，蔣遠華把20多名親戚親信安插到公司內，包括其妹妹、妻舅、侄女婿、原司機等人，出任公司高管、財務、銷售等關鍵部門和崗位，藉此強化對公司的私人控制。

根據通報，蔣遠華還挪用公款和資金在境外購置豪宅、利用內幕信息進行股票交易，大肆非法獲取個人私利。

報導顯示，蔣遠華曾於2016年1月在申報個人事項時，填報「名下持有5支股票」。事實上，當時他和妻子名下共有28支股票，僅一支股票市值就達1000餘萬元。

2018年9月蔣遠華被逮捕時，涉嫌多達6宗罪：受賄罪、挪用公款罪、挪用資金罪、內幕交易罪、非法經營同類營業罪、國有公司人員濫用職權罪。

北京人民幣

相關新聞

鬥牛犬遭丟入寵物店水缸 主人竟在一旁拍攝看牠溺斃

2019-04-12 14:36

黑面琵鷺數量回升 可望脫離「絕種」命運

2019-04-12 14:36

中國新編學生字典 有「自慰」沒「自由」

2019-04-12 14:50

日記者捐出 二戰軍票歷史文件重回港人手

2019-04-12 13:21

2男學生大打出手 1人被筆刺傷濺血

2019-04-12 13:20

台灣網紅弱爆了！陸「第一網紅」年收12億 輾壓范冰冰...

2019-04-12 11:00

「視覺中國」稱擁有黑洞照版權 歐洲南方天文台打臉

2019-04-12 10:24

花錢就能霸座 陸航占座票多花上千元起

2019-04-12 09:43

迷信頸椎療法？中國流行危險「上吊功」

2019-04-12 09:37

新兩馬客運船 5月18日首航快1倍

2019-04-12 04:58

陸東方航空 廣州直飛名古屋

2019-04-12 04:58

陸西藏航空 濟南直飛赫爾辛基

2019-04-12 04:58

江蘇涉外知識產權糾紛 日益增多

2019-04-12 04:37

大陸核發電量 上升15%

2019-04-12 04:37

現代古墓派 窮到連鬼都不怕

2019-04-12 01:53

為就近照顧女兒 陸男花兩百多萬買露營車停校門

2019-04-12 01:51

蔣宋媒人譚延闓 日記上海發表

2019-04-12 00:40

大陸新編學生字典 竟找不到「自由」一詞

2019-04-12 00:40

他上推特被炒 環時總編沒事

2019-04-12 00:40

蘇州市委常委會議：安全生產務必鐵腕抓不放過

2019-04-11 22:21

隱藏版凶器！ 陸男收風箏線遇強風慘遭斷掌濺血

2019-04-11 22:07

黑洞照片標註版權 網民罵視覺中國什麼都能賣

2019-04-11 19:19

江西村民被逼遷墳 否則按「掃黑除惡」制裁

2019-04-11 18:23

民國奇人譚延闓日記出版 上海發表

2019-04-11 18:14

公安副局長變身黑社會老大 被捕時要求「善待老戰友」

2019-04-11 18:10

她做錯什麼？杭州3歲童模當街被親媽踹飛 網怒了

2019-04-11 17:55

《北京觀察》黑惡勢力

2019-04-11 17:51

有輕微咳嗽 達賴喇嘛住院

2019-04-11 17:46

搞權色交易 深圳前政法委書記遭雙開

2019-04-11 17:39

曾保護三萬人 南京大屠殺遺址江南水泥廠成危樓

2019-04-11 17:13

減碳靠中國人少吃肉？ 環保廣告惹怒網友：美國人吃更多

2019-04-11 17:03

中鋁火車河南脫軌撞民宅 4人遇難2人失蹤

2019-04-11 16:30

陸教育部：校外培訓機構不得以「國學」為名教授風水

2019-04-11 16:23

玩過頭 大陸男子穿日本軍服迎親被捕

2019-04-11 14:37

新兩馬航線 5月18日客運首航快一倍

2019-04-11 14:06

酒後家暴 福建4名幼童遭父親割頸刀傷15公分

2019-04-11 13:33

恭喜賭王何鴻燊抱孫！三房兒子秘婚生女娃

2019-04-11 13:12

劉鑾雄長子切燒豬賀動物中心開幕 網友：豬救得回嗎？

2019-04-11 13:12

楊恒均在大陸被捕 妻子呼籲澳洲營救

2019-04-11 11:38
看更多

熱門文章

台灣網紅弱爆了！陸「第一網紅」年收12億 輾壓范冰冰...

2019-04-12 11:00

大陸這個男性副駕駛 喊出史上最絕望的慘叫

2019-04-11 20:46

為就近照顧女兒 陸男花兩百多萬買露營車停校門

2019-04-12 01:51

黑洞照片標註版權 網民罵視覺中國什麼都能賣

2019-04-11 19:19

公安副局長變身黑社會老大 被捕時要求「善待老戰友」

2019-04-11 18:10

費率一再調降＋老齡化 大陸養老金16年後破產

2019-04-11 18:14

報復孟晚舟被捕？中國停購加拿大石油

2019-04-12 09:06

「視覺中國」稱擁有黑洞照版權 歐洲南方天文台打臉

2019-04-12 10:24

鬥牛犬遭丟入寵物店水缸 主人竟在一旁拍攝看牠溺斃

2019-04-12 14:36

這樣也騙？花錢不見真動物 看到的竟是一塊塊圖片

2019-04-12 11:50

大陸新編學生字典 竟找不到「自由」一詞

2019-04-12 00:40

虛擬實景AV殺入荔枝角入場無法管 警隨時上門

2019-04-11 16:21

大陸痔瘡藥惡搞黑洞照片「有些洞很近值得常關心」

2019-04-12 09:20

隱藏版凶器！ 陸男收風箏線遇強風慘遭斷掌濺血

2019-04-11 22:07

民國奇人譚延闓日記出版 上海發表

2019-04-11 18:14

支持國產區間客機 陸三大航空公司將成立專營子公司

2019-04-11 19:58

釣島風雲再起 抗中國艦隊日本增派3艘6千噸級大巡邏船

2019-04-12 12:01

花錢就能霸座 陸航占座票多花上千元起

2019-04-12 09:43

黑洞、國旗照片都要錢 視覺中國被關站整改

2019-04-12 10:24

曾保護三萬人 南京大屠殺遺址江南水泥廠成危樓

2019-04-11 17:13

江西村民被逼遷墳 否則按「掃黑除惡」制裁

2019-04-11 18:23

河南小姊妹拾荒撿出1間圖書館 全村的小伙伴都來看

2019-04-11 16:27

李克強訪克羅埃西亞 拓展「一帶一路」合作

2019-04-11 23:07

台師西進 廣西14所高校引進62名台籍博士

2019-04-12 13:58

蘋果與高通下週一關鍵訴訟 富士康等台廠出庭作證

2019-04-11 17:27

中國科學家試驗在猴腦種植人腦基因 引爭議

2019-04-12 11:23

新兩馬客運船 5月18日首航快1倍

2019-04-12 04:58

蔣宋媒人譚延闓 日記上海發表

2019-04-12 00:40

她做錯什麼？杭州3歲童模當街被親媽踹飛 網怒了

2019-04-11 17:55

陸教育部：校外培訓機構不得以「國學」為名教授風水

2019-04-11 16:23

大陸人不瘋小龍蝦了？世足賽後價格一路暴跌

2019-04-12 14:29

發明製冷劑 顧雛軍蛇吞象打下家電江山

2019-04-11 17:52

黑面琵鷺數量回升 可望脫離「絕種」命運

2019-04-12 14:36

中鋁火車河南脫軌撞民宅 4人遇難2人失蹤

2019-04-11 16:30

新養老基金來了 A股迎活水

2019-04-12 02:11

改判5年 中國家電梟雄顧雛軍翻案成功

2019-04-11 17:52

太陽能需求低迷 中國矽晶圓電池報價走跌

2019-04-11 20:00

法政匯思：香港法治威脅來自北京

2019-04-12 00:40

貿易戰衝擊 中國聯貸總額從亞太區老大變老三

2019-04-11 20:19

蘇州市委常委會議：安全生產務必鐵腕抓不放過

2019-04-11 22:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top