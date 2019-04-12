大陸人不瘋小龍蝦了？世足賽後價格一路暴跌

2019-04-12 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



去年世界盃帶動大陸小龍蝦市場，但今年同期小龍蝦價格就卻是一路暴跌，種植面積擴大，產量大增之外，小龍蝦提前集中上市也是價格下跌的原因之一。

中國日報網指出，其實一個單品總有輝煌和平靜期，從往日的不正常價位走入今天的理性價格是必然的一個過程，而養殖戶，現在最需要做的是應該如何把小龍蝦做到品牌化，讓其走的更長遠。

報導指出，去年的價格暴漲導致小龍蝦市場消費端提早草草收場，今年的理性價格應該會讓「吃貨們」更加青睞，想必也不會如去年一樣本該紅火的市場提早進入冰寒期，而後續小龍蝦的價格應該也會持續下跌。

造成價格暴跌的原因不乏是除了種植面積擴大，產量大增之外，小龍蝦提前集中上市也是價格下跌的原因之一。一般稻田養殖的收蝦期為每年的五月中上旬，收完蝦之後，開始栽種稻田秧苗。但今年回溫較快，稻田插秧的時間也提前了，因此也導致小龍蝦比往年更早集中上市。

報導稱，目前跌價的另外一個原因：屬季節性供需失衡 養殖戶需理性擴張，據統計，去年一年的時間，整個小龍蝦的養殖規模幾乎增加了一倍。而目前江蘇、江西、湖南、湖北等地的規模也在急劇擴增。種養植面積的劇增，必定會影響價格。這幾年小龍蝦養殖量已經基本趨於飽和。