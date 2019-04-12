台師西進 廣西14所高校引進62名台籍博士

2019-04-12 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸廣西是大陸與台灣開展教育合作較早的省區之一，近年來，大陸中央和廣西發布並施行了一系列惠台政策，目前，廣西已有14所高校引進了62名台灣博士。

中新網報導，10日廣西台辦和廣西教育廳共同主辦廣西落實惠及台胞政策座談會。共有40多位台籍高層次人才出席，就如何引進台灣高層次人才入桂、優化便利台胞在桂生活等進行討論。

廣西教育廳對外合作與交流處處長羅耀光表示，引進台灣全職教師是促進廣西高校師資隊伍建設，提升廣西高等教育質量的重要途徑之一，下一步，還將研究推出廣西高校台籍教師引進的專項政策，建設和完善廣西台籍教師網絡服務平台，完善針對台籍教師的申訴和服務通道，提高台籍教師在廣西工作的適應性、穩定性。

成為首位獲得廣西「三八紅旗手」稱號的廣西師範大學台籍教師王孟筠說，台灣籍教師在大陸生活工作，不僅是享受同等待遇，更要考慮如何為社會、為學校發揮特長作用。