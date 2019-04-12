黑面琵鷺數量回升 可望脫離「絕種」命運

2019-04-12 14:36 香港01 記者勞敏儀／報導



在降水魚塘覓食的黑面琵鷺。圖片來源／ 香港觀鳥會 分享 facebook

全球黑面琵鷺數量首次衝破4,000隻的大關，香港觀鳥會估計，黑面琵鷺有機會短時間內在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中，由「瀕危」降至「易危」，意味絕種風險降低。

但是，觀鳥會仍強調不能忽視黑面琵鷺棲息地面對的威脅，例如有魚塘累積大量死魚死蝦，滋生肉毒桿菌，增加黑面琵鷺及其他水生動物被惡菌侵襲的機會；而魚塘被填平及用來建屋，也令黑面琵鷺棲息地愈來愈窄。

香港觀鳥會研究經理余日東表示，在剛過去的冬季拯救了兩隻患病黑面琵鷺，交給獸醫醫治三星期才復原。他估計，黑面琵鷺在覓食時接觸有毒水質，毒素進入體內，引發肉毒桿菌中毒，加上隨暖冬日子因氣候變化增加，加速了細菌生長，有機會進一步造成大量雀鳥中毒的機會。

余日東解釋，肉毒桿菌一直存在於大自然，當魚塘有大量死魚、死蝦等長時間無人清理，塘主沒經常換水，肉毒桿菌便會大量滋長，影響其他依賴魚塘生活的生物。而當黑面琵鷺表現乏力、難以站立、人類走近也沒有反應等，均是肉毒桿菌中毒的症狀，市民發現時應通知漁護署。

至於本港濕地生態系統，余日東認為有關生態系統研究甚少，目前難以評論質素上升或下降，但不少人在找尋土地發展，也為黑面琵鷺的生活環境帶來威脅。

今年中國大陸黑面琵鷺數量達990隻，是十個普查地中增幅最多的地區。余日東解釋，部分地方泥灘被圍起，成為臨時魚塘，生活環境適合黑面琵鷺覓食，但擔憂這些「魚塘」非長遠的存在，希望當地政府把發現大量黑面琵鷺棲息的地方，劃為保護區。

余日東又估計，氣候變化時「（冬天）水愈暖，（水中）食物愈多」，黑面琵鷺或不再遠飛南方過冬，選擇留在北方，屆時本港發現的黑面琵鷺有機會減少。

福建省興化灣江鏡農場的黑面琵鷺。圖片來源／福建農林大學 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》