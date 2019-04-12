親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜體力不支僑宴提早離席 女教授給他的演講打90分

黑面琵鷺數量回升 可望脫離「絕種」命運

2019-04-12 14:36香港01 記者勞敏儀／報導

在降水魚塘覓食的黑面琵鷺。圖片來源／ 香港觀鳥會
在降水魚塘覓食的黑面琵鷺。圖片來源／ 香港觀鳥會
分享

全球黑面琵鷺數量首次衝破4,000隻的大關，香港觀鳥會估計，黑面琵鷺有機會短時間內在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中，由「瀕危」降至「易危」，意味絕種風險降低。

但是，觀鳥會仍強調不能忽視黑面琵鷺棲息地面對的威脅，例如有魚塘累積大量死魚死蝦，滋生肉毒桿菌，增加黑面琵鷺及其他水生動物被惡菌侵襲的機會；而魚塘被填平及用來建屋，也令黑面琵鷺棲息地愈來愈窄。

香港觀鳥會研究經理余日東表示，在剛過去的冬季拯救了兩隻患病黑面琵鷺，交給獸醫醫治三星期才復原。他估計，黑面琵鷺在覓食時接觸有毒水質，毒素進入體內，引發肉毒桿菌中毒，加上隨暖冬日子因氣候變化增加，加速了細菌生長，有機會進一步造成大量雀鳥中毒的機會。

余日東解釋，肉毒桿菌一直存在於大自然，當魚塘有大量死魚、死蝦等長時間無人清理，塘主沒經常換水，肉毒桿菌便會大量滋長，影響其他依賴魚塘生活的生物。而當黑面琵鷺表現乏力、難以站立、人類走近也沒有反應等，均是肉毒桿菌中毒的症狀，市民發現時應通知漁護署。

至於本港濕地生態系統，余日東認為有關生態系統研究甚少，目前難以評論質素上升或下降，但不少人在找尋土地發展，也為黑面琵鷺的生活環境帶來威脅。

今年中國大陸黑面琵鷺數量達990隻，是十個普查地中增幅最多的地區。余日東解釋，部分地方泥灘被圍起，成為臨時魚塘，生活環境適合黑面琵鷺覓食，但擔憂這些「魚塘」非長遠的存在，希望當地政府把發現大量黑面琵鷺棲息的地方，劃為保護區。

余日東又估計，氣候變化時「（冬天）水愈暖，（水中）食物愈多」，黑面琵鷺或不再遠飛南方過冬，選擇留在北方，屆時本港發現的黑面琵鷺有機會減少。

福建省興化灣江鏡農場的黑面琵鷺。圖片來源／福建農林大學
福建省興化灣江鏡農場的黑面琵鷺。圖片來源／福建農林大學
分享

延伸閱讀：

全球黑面琵鷺首錄得逾4000隻　較去年增13%　后海灣增至383隻

吃一隻就中招　一家四口進食海螺後麻痺嘔吐　疑中麻痺性貝類毒素

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

鬥牛犬遭丟入寵物店水缸 主人竟在一旁拍攝看牠溺斃

2019-04-12 14:36

湖北宜化集團前老董 生日宴豪花30萬人民幣

2019-04-12 14:50

中國新編學生字典 有「自慰」沒「自由」

2019-04-12 14:50

日記者捐出 二戰軍票歷史文件重回港人手

2019-04-12 13:21

2男學生大打出手 1人被筆刺傷濺血

2019-04-12 13:20

台灣網紅弱爆了！陸「第一網紅」年收12億 輾壓范冰冰...

2019-04-12 11:00

「視覺中國」稱擁有黑洞照版權 歐洲南方天文台打臉

2019-04-12 10:24

花錢就能霸座 陸航占座票多花上千元起

2019-04-12 09:43

迷信頸椎療法？中國流行危險「上吊功」

2019-04-12 09:37

新兩馬客運船 5月18日首航快1倍

2019-04-12 04:58

陸東方航空 廣州直飛名古屋

2019-04-12 04:58

陸西藏航空 濟南直飛赫爾辛基

2019-04-12 04:58

江蘇涉外知識產權糾紛 日益增多

2019-04-12 04:37

大陸核發電量 上升15%

2019-04-12 04:37

現代古墓派 窮到連鬼都不怕

2019-04-12 01:53

為就近照顧女兒 陸男花兩百多萬買露營車停校門

2019-04-12 01:51

蔣宋媒人譚延闓 日記上海發表

2019-04-12 00:40

大陸新編學生字典 竟找不到「自由」一詞

2019-04-12 00:40

他上推特被炒 環時總編沒事

2019-04-12 00:40

蘇州市委常委會議：安全生產務必鐵腕抓不放過

2019-04-11 22:21

隱藏版凶器！ 陸男收風箏線遇強風慘遭斷掌濺血

2019-04-11 22:07

黑洞照片標註版權 網民罵視覺中國什麼都能賣

2019-04-11 19:19

江西村民被逼遷墳 否則按「掃黑除惡」制裁

2019-04-11 18:23

民國奇人譚延闓日記出版 上海發表

2019-04-11 18:14

公安副局長變身黑社會老大 被捕時要求「善待老戰友」

2019-04-11 18:10

她做錯什麼？杭州3歲童模當街被親媽踹飛 網怒了

2019-04-11 17:55

《北京觀察》黑惡勢力

2019-04-11 17:51

有輕微咳嗽 達賴喇嘛住院

2019-04-11 17:46

搞權色交易 深圳前政法委書記遭雙開

2019-04-11 17:39

曾保護三萬人 南京大屠殺遺址江南水泥廠成危樓

2019-04-11 17:13

減碳靠中國人少吃肉？ 環保廣告惹怒網友：美國人吃更多

2019-04-11 17:03

中鋁火車河南脫軌撞民宅 4人遇難2人失蹤

2019-04-11 16:30

陸教育部：校外培訓機構不得以「國學」為名教授風水

2019-04-11 16:23

玩過頭 大陸男子穿日本軍服迎親被捕

2019-04-11 14:37

新兩馬航線 5月18日客運首航快一倍

2019-04-11 14:06

酒後家暴 福建4名幼童遭父親割頸刀傷15公分

2019-04-11 13:33

恭喜賭王何鴻燊抱孫！三房兒子秘婚生女娃

2019-04-11 13:12

劉鑾雄長子切燒豬賀動物中心開幕 網友：豬救得回嗎？

2019-04-11 13:12

楊恒均在大陸被捕 妻子呼籲澳洲營救

2019-04-11 11:38
看更多

熱門文章

台灣網紅弱爆了！陸「第一網紅」年收12億 輾壓范冰冰...

2019-04-12 11:00

大陸這個男性副駕駛 喊出史上最絕望的慘叫

2019-04-11 20:46

為就近照顧女兒 陸男花兩百多萬買露營車停校門

2019-04-12 01:51

黑洞照片標註版權 網民罵視覺中國什麼都能賣

2019-04-11 19:19

公安副局長變身黑社會老大 被捕時要求「善待老戰友」

2019-04-11 18:10

費率一再調降＋老齡化 大陸養老金16年後破產

2019-04-11 18:14

報復孟晚舟被捕？中國停購加拿大石油

2019-04-12 09:06

「視覺中國」稱擁有黑洞照版權 歐洲南方天文台打臉

2019-04-12 10:24

鬥牛犬遭丟入寵物店水缸 主人竟在一旁拍攝看牠溺斃

2019-04-12 14:36

這樣也騙？花錢不見真動物 看到的竟是一塊塊圖片

2019-04-12 11:50

大陸新編學生字典 竟找不到「自由」一詞

2019-04-12 00:40

虛擬實景AV殺入荔枝角入場無法管 警隨時上門

2019-04-11 16:21

大陸痔瘡藥惡搞黑洞照片「有些洞很近值得常關心」

2019-04-12 09:20

隱藏版凶器！ 陸男收風箏線遇強風慘遭斷掌濺血

2019-04-11 22:07

民國奇人譚延闓日記出版 上海發表

2019-04-11 18:14

支持國產區間客機 陸三大航空公司將成立專營子公司

2019-04-11 19:58

釣島風雲再起 抗中國艦隊日本增派3艘6千噸級大巡邏船

2019-04-12 12:01

花錢就能霸座 陸航占座票多花上千元起

2019-04-12 09:43

黑洞、國旗照片都要錢 視覺中國被關站整改

2019-04-12 10:24

曾保護三萬人 南京大屠殺遺址江南水泥廠成危樓

2019-04-11 17:13

江西村民被逼遷墳 否則按「掃黑除惡」制裁

2019-04-11 18:23

河南小姊妹拾荒撿出1間圖書館 全村的小伙伴都來看

2019-04-11 16:27

李克強訪克羅埃西亞 拓展「一帶一路」合作

2019-04-11 23:07

台師西進 廣西14所高校引進62名台籍博士

2019-04-12 13:58

蘋果與高通下週一關鍵訴訟 富士康等台廠出庭作證

2019-04-11 17:27

中國科學家試驗在猴腦種植人腦基因 引爭議

2019-04-12 11:23

新兩馬客運船 5月18日首航快1倍

2019-04-12 04:58

蔣宋媒人譚延闓 日記上海發表

2019-04-12 00:40

她做錯什麼？杭州3歲童模當街被親媽踹飛 網怒了

2019-04-11 17:55

陸教育部：校外培訓機構不得以「國學」為名教授風水

2019-04-11 16:23

大陸人不瘋小龍蝦了？世足賽後價格一路暴跌

2019-04-12 14:29

發明製冷劑 顧雛軍蛇吞象打下家電江山

2019-04-11 17:52

黑面琵鷺數量回升 可望脫離「絕種」命運

2019-04-12 14:36

中鋁火車河南脫軌撞民宅 4人遇難2人失蹤

2019-04-11 16:30

新養老基金來了 A股迎活水

2019-04-12 02:11

改判5年 中國家電梟雄顧雛軍翻案成功

2019-04-11 17:52

太陽能需求低迷 中國矽晶圓電池報價走跌

2019-04-11 20:00

法政匯思：香港法治威脅來自北京

2019-04-12 00:40

貿易戰衝擊 中國聯貸總額從亞太區老大變老三

2019-04-11 20:19

蘇州市委常委會議：安全生產務必鐵腕抓不放過

2019-04-11 22:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top