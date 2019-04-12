鬥牛犬遭丟入寵物店水缸 主人竟在一旁拍攝看牠溺斃

2019-04-12 14:36 香港01 記者吳嘉善／報導



寵物店內的監視器拍到，鬥牛犬沉到水底，店員急忙去撈起，狗主人卻拿著手機拍攝。圖片來源／微博 分享 facebook

微博近日瘋傳一段影片，中國大陸福建泉州一名狗主人，本月9日帶疑似髖關節有問題的黑色法國鬥牛犬到寵物店，店員把狗放進水缸內，主人拿出手機拍攝影片，但狗狗明顯不諳水性，在水中不停痛苦掙扎，店員和狗主卻無施以援手，直至狗狗沉到水底才撈起；網友怒罵狗主人是「禽獸」，同時批評店員沒有常識。

鬥牛犬力竭沉到水底才驚覺出事

影片中，沒有被穿上救生衣的鬥牛犬被店員一下子丟進水缸，狗狗立即激烈掙扎，四條腿不停踢來踢去，顯得很痛苦。在旁拍攝的狗主人見狀只是輕描淡寫地說了句「你看牠不會游」，直到狗狗力竭沉到水底，二人才驚覺大事不妙，連忙找工具把牠撈起，可惜已返魂乏術。

狗主人索償1.5萬元人民幣

殘忍影片在網上瘋傳引起公憤，網民均譴責店員和狗主人。寵物店老闆其後作出回應，狗主人當日到店內指狗狗的髖關節有問題，希望通過游泳來治療，由於救生衣會勒到狗的脖子，而法國鬥牛犬的鼻子較短，所以沒有為牠穿救生衣。店主又說，狗狗遇溺後，店員是嚇呆了才會沒有及時作出反應。

寵物店老闆指出，狗主人當時一直在拍片，網上流傳的片段就是他拍的；店方強調沒有逃避責任，狗主人要求火化鬥牛犬，他們承擔了所有費用，事後狗主又索償1.5萬人民幣（約新台幣6.8萬元），他也沒有拒絕，只說要和股東商量，但在得出結果前，狗主人的朋友已經把影片放到網上。

有業界人士提醒，並非所有狗天生都會游泳，有些犬種的生理構造並不適合游泳，而且在訓練時亦應該親自下水照顧，以及給狗狗穿上專用救生衣。

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文章授權轉載自《香港01》