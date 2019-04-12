2男學生大打出手 1人被筆刺傷濺血

2019-04-12 13:20 世界日報 香港12日電



校園暴力 玫瑰崗學校兩男生大打出手 一人被筆刺傷血濺當場 分享 facebook

港島玫瑰崗學校兩名男學生昨日於校內大打出手，一人以筆刺傷另一人面部，校方報警求助，受傷男學生由老師陪同送院。

香港01報導，玫瑰崗學校兩學生大打出手，一人面部受傷校服染血。警方初步調查指出，兩名男學生互毆，16歲中三男生左面受傷，17歲中二菲律賓裔男子面痛，案件列普通襲擊，暫無人被捕，由灣仔警區刑事調查隊跟進。

玫瑰崗中學回應，在午膳期間，一名中二學生與一名中三學生因誤會起爭執，有人以原子筆劃傷對方面頰，該校老師及後即時處理事件，並報警求助。該名受傷中三學生由救護車送院，並由班主任隨行。校方已透過學校網站向家長及學生交代事件。