深圳暴雨成災 洪水冲走4人死亡7人失蹤

2019-04-12 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



深圳昨晚暴雨，深圳市中心城區，市委市政府所在的福田區和毗鄰香港的羅湖區引發洪水災情，目前傳出已有4人死亡，還有7人失蹤。

深圳市福田區人民政府官方微博「福田發佈」稱，昨晚強降水和雷雨大風爆發的洪水沖入鳳塘河暗渠，有5名清淤工人被沖走，其中1人獲救上岸，但4人被洪水沖走，目前仍在全力搜救中。