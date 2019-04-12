「視覺中國」稱擁有黑洞照版權 歐洲南方天文台打臉

2019-04-12 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



人類史上首張黑洞照片公布後不久，中國商用圖片平台「視覺中國」隨即將這張圖片列為「版權所有」的編輯圖片，引發爭議。歐洲南方天文台（The European Southern Observatory，以下簡稱ESO）對此表示，視覺中國的這種版權主張不合法，ESO從未、也不能將他們的圖片版權轉讓給任何其他個人或組織，且視覺中國從未就黑洞圖片聯繫過ESO。

陸媒「每日經濟新聞」報導，視覺中國聲稱對這張黑洞圖片擁有版權，儘管隨後視覺中國又將圖片說明改成了「此圖片是編輯類圖片，不得用於商業用途」，並將來源標明為ESO，但此事還是迅速引發了激烈的輿論討論，不少人質疑視覺中國將一幅公開發佈的照片列為自有版權，如要使用則需要向視覺中國支付費用的做法是否合理合法。

報導指出，ESO在回覆其採訪請求時明確表示，視覺中國的這種版權主張不合法，ESO從未，也不能將他們的圖片版權轉讓給任何其他個人或組織。

ESO說明，「除非特別註明，在ESO官網上發佈的圖片、視頻和音樂，以及新聞稿、公告、博客文章和標題的文本，均根據知識共享署名4.0國際許可協議獲得許可，並可在非獨家基礎上免費複製，前提是內容的來源被清晰地標明且對用戶可見」。

ESO指出，但是，如果任何單位或個人想在無需付費的情況下使用他們的材料，則必須以清晰易讀的方式向所有用戶提供完整的圖象和來源，且來源的措辭不能更改，例如：ESO/JoséFrancisco（josefrancisco.org），來源不應被隱藏或與圖片無關聯，且內容如附有連結必須可訪問。

ESO說，這些條款也同樣適用於最近發佈的人類歷史上首張黑洞照片，這張圖片的版權歸屬於視界望遠鏡合作項目（Event Horizon Telescope Collaboration，以下簡稱EHT），我們ESO就是隷屬於EHT。因此，這些圖片可以免費使用，且只要正確地寫明了圖片的來源，這些圖片也可以用作商業用途。