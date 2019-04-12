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為就近照顧女兒 陸男花兩百多萬買露營車停校門

2019-04-12 01:51聯合報 記者林則宏╱即時報導

據浙江《錢江晚報》報導，溫州第二外國語學校校門口對面的停車場，這學期以來，每周一至周五都會固定停著一輛露營車。車主是溫州市永嘉縣一名朱姓男子，為就近照顧在此就讀小學的女兒欣欣，特意花了人民幣50多萬元（超過新台幣225萬元）買下這輛車，讓妻子和母親輪流在此伴讀。

報導稱，這輛露營車內部空間雖不大，但五臟俱全，宛如縮小版的單身公寓，裡面不只有廚房、衛浴、客廳和床鋪，還有洗衣機、冰箱等家電。

欣欣的媽媽吳姓婦人說，孩子午餐在學校吃，周一至周四下午，自己會和欣欣的奶奶輪流煮飯並照顧孩子起居，等周五放學後，再開車回永嘉。

吳姓婦人說，為了給孩子一個好的教育環境，選擇了這所學校。但從家裡到學校要一個多小時車程，所以之後決定讓欣欣住校。

「住校一段時間後，發現孩子自制能力較差，成績一直不太穩定。」到了三年級，決定還是把欣欣接回家裡住。但時間長了問題又出現了。

「每天有好幾個小時在路上，孩子早上6點左右起床，晚上磨蹭到10點才睡覺，每天都睡不到8小時。」長時間睡眠不足，欣欣出現脾氣暴躁、焦慮等症狀。

吳姓婦人說，除了孩子受影響，家人也十分辛苦，一天要開車四趟。「早上送到學校再開回永嘉，晚上再開車去接，時間都浪費在路上。」

吳姓婦人表示，原本也考慮在學校附近租房，但學校位置較偏僻，距離學校最近的房子步行也要十多分鐘，且租金不便宜。

買露營車還是欣欣自己提出來的。原本欣欣父母也沒太在意，但欣欣一再要求，朱姓男子終於在這學期開學前，花了人民幣50多萬元買下這輛露營車。

欣欣在露營車已經住了一個多月。吳姓婦人說，白天孩子去上學後，她就回永嘉打理生意，等孩子下課前再趕回來。周五放學後，吳姓婦人再把車開回永嘉充電、打掃，並準備下一周的生活用品，周日晚上或周日一早再開回學校。

吳姓婦人說，自從把「家」安在校門口，孩子基本上每天晚上8點多就睡了，早上7點多起床，睡眠時間比通勤足足多了近4個小時，學習跟生活也變得規律許多。

溫州一名男子，為就近照顧女兒，買了一輛露營車直接停在學校對面停車場。（取自《錢江...
溫州一名男子，為就近照顧女兒，買了一輛露營車直接停在學校對面停車場。（取自《錢江晚報》）
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露營車麻雀雖小、五臟俱全，裡面還有小廚房和洗衣機。（取自《錢江晚報》）
露營車麻雀雖小、五臟俱全，裡面還有小廚房和洗衣機。（取自《錢江晚報》）
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欣欣下課後就在露營車的客廳寫作業，後方就是睡覺的床鋪。（取自《錢江晚報》）
欣欣下課後就在露營車的客廳寫作業，後方就是睡覺的床鋪。（取自《錢江晚報》）
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露營睡眠人民幣

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