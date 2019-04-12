現代古墓派 窮到連鬼都不怕

2019-04-12 01:53 世界日報 中國新聞組/整理



金庸小說「神鵰俠侶」中，「古墓派」因隱居在古墓中而得名。然而，在現今的中國，「古墓派」卻代表著另一群人。圍繞這群人的是，一場關於農民工生存現狀的討論。有人提及了農民工素質問題，有人認為應加強文物保護，還有人發問：「死人與活人孰輕孰重」？

明福清公主墓 分享 facebook

明公主棺 變農民工床鋪

新京報報導，朱路路第一次上新聞，是因為出現在江蘇南京一座有600多年歷史的古墓裡。墓的主人是明太祖朱元璋的第八個女兒，名號福清公主。

過去的半年多時間，朱路路幾乎每個晚上都睡在墓園的亭子下面。天亮之後，把鋪蓋捲起來抱進墓裡，再去附近的地鐵站廣場上等活兒幹。

像他這樣生活的農民工，最多時有二、三十個。原本陰暗潮濕的古墓，被這群人用作倉庫和住房，成了一座臨時庇護所。

福清公主墓的後室，相當於一個20平米大小的房間。正中央擺放著一座2.87米長、1.6米寬的石棺床，一套破舊的被褥鋪在上面。東、西、南三側的壁龕中，各種雜物堆成了小山。西邊的一團衣服下，還藏著一袋鹽、一小包洗衣粉和一瓶橫躺著的老陳醋。

朱路路今年30歲，患有癲癇、因打架坐過牢的他，始終沒有一份穩定的工作。他向別人解釋，自己是被家人拋棄，不得已過上眼前的生活。

整個三月，朱路路打工收入1610元人民幣（約240美元）。其中，搬4天鋼管掙了800元；酒店傳菜兩天，每天九個小時，按照15元時薪算總共270元；鋪兩天草坪，原本應得420元，老闆考慮到沒管飯，又多給了20元；最後一次是3月底，搬了兩小時的醫療器材，收入整100元。剩下的時間，他基本上是在墓園、街頭和地鐵站廣場之間來回晃蕩。

江西人名叫王奉安，平時也住在亭子下的長廊裡。區別在於，他靠撿廢品為生，偶爾還會有好心人送來衣物和吃食。

陳廣虎的家在安徽馬鞍山，距離南京只有幾十公里，近到「騎著電動車就可以回去」。每年收完水稻、老家沒活幹的時候，他就跑來南京打短工，一個月收入三、四千元。

為了省錢，陳廣虎的住宿問題也經常在墓園裡解決。這些年在外露宿的經歷，陳廣虎從來沒告訴過妻子和孩子，「這哪能讓他們知道呢？」

地下墓室 常年不見天日

4月初，朱路路算了算，自己最近一次幹活已經是八天前，「銀行卡裡只剩下幾百塊」。

朱路路也曾想過改變。3月中旬時，他聽說有家電子廠在招人，一個月算上加班費能拿4000多元，便打算去做份長期工。

結果沒出三天，他就吵著要離開，「天天過閘機門，什麼都沒帶它就是響，響了就要重新過，我急眼了就不幹了。」而事實上，除了管理規定，還有一個原因是，他進廠後發現收入似乎達不到承諾的那麼多。

朱路路又回到了街頭。沒有固定性的工作，他要考慮節流，盡可能地減少生活成本。但比起吃飯，住宿對他來說更好解決，將就一下也能過得去。

到了夏天，露宿在外的成本開始提升。睡覺之前，朱路路會在頭和腳的位置各點一盤蚊香，夜裡若是被咬醒，還得續上兩盤新的，「買一盒蚊香，基本上兩、三天就能用完。」而相比之下，冬天的大風和低溫對農民工們來說更難熬。

不考慮惡劣天氣的影響，亭子下的環境其實不算太差，最大的好處在於開闊、通風。不過，福清公主墓由於處在地下，常年見不到太陽，墓室內還有一些黴菌。

居住其中的內蒙古年輕人似乎並不在意這些，有人說他「窮到連鬼都不怕了」，並不屑地反問：「能有啥事？啥也沒有。」

被勸離後，朱路路（右）將行李從墓園搬走。圖／新京報 分享 facebook

年收太少 不願回家務農

農民工選擇住在福清公主墓旁邊，一個重要的原因是它離安德門地鐵站不遠。地鐵站附近原本有一個勞務市場，2017年底遷到了十幾公里外的地方。很多人習慣了這裡，不願再跑遠。

等活兒的人也記不大清楚，用工需求大幅減少是從哪一年開始的。在他們看來，以前的局面是師傅搶手，如今成了老闆難求。

71歲的劉占強也在等待好活兒。他是這群農民工裡年齡最大的，從安徽到南京已經兩年，「一個月零七天了，我一直沒找到活兒。」他的生活成本已經壓縮到極致：一天兩個饅頭，只要兩塊四毛錢。

「今天又是沒老闆，」又一個沒等到活兒的夜晚，劉占強跟工友們坐在馬路牙子上閒聊。工友為他算了筆帳：「辛辛苦苦種一畝地，能收八、九百斤糧食，一斤糧食一塊多錢，除去農藥、化肥、種子，一年下來比不上人家打工一個月。」這就是他們寧願乾等著，也不願回家務農的原因。既然是等，就要嚴格控制損耗。「你說，農民工不睡馬路，誰睡馬路呢？」

空間資源的矛盾，因為文物的存在多了一重複雜性。就福清公主墓來說，保民生還是保文物，雖然不是一道單選題，但在現實面前，解決起來並不容易。

雨花台區文保所所長台健勝回憶，在一年兩次的巡查中，文保所沒有發現墓園內的文物有明顯的人為損傷，「只有風化、剝落等自然損耗」。文物保護與農民工問題產生碰撞，他認為是管理缺失的結果。

「疏永遠好於堵，農民工本身屬於弱勢群體，不能採取強制手段。」對於有人建議在古墓邊設立欄桿等做法，他也明確反對，因為古墓就是文物本體，不能在上面打孔，「只能透過管理去改變。」

台健勝說，他們已經籌畫出新的解決辦法。由公安、城管、街道組成工作小組，進行24小時的勸離。之後還將增設崗亭，對整個園區引入物業，「進行全面、長效的管理」。

打游擊戰 侵占現象難除

3月底一個下午，一群城管隊員和幾名社區幹部出現在長廊裡。看到旁邊的高壓電塔下掛著毛巾、內褲，欄桿上擺著一些衣物，領頭的人下了命令，要求全部清掉。很快，它們被集中到垃圾桶旁邊，墓室內部被仔細清掃了一遍。作為旅遊景點的公主墓重新恢復整潔。

幾位得到消息的農民工趕忙轉移。有人心存僥幸，把被褥藏到了樹叢裡，也有人把行李挪到了亭子背面。

一提起墓園裡的農民工，負責這一區域的街道城管科科長陳德平就很頭疼。他說，之前有人在亭子下生火做飯，城管部門在處理時，「有人拿出一把刀，威脅我們隊員」、「挨罵就更常見了。」

類似的事情，鄧府山社區黨支部書記譚寧也曾聽說過。「有農民工拿著刀，在附近一個社區門口堵了兩天。」原因是，「你勸他走，他認為你動了他的窩。」

譚寧說，墓園公共空間被侵占的現象，之前就已經存在。墓園下方至今仍立著一塊告示牌，牌子上稱呼農民工為「民工兄弟」，勸告他們「自覺遵守文物保護法規，不再將墓園作為住宿生活的場所」，落款時間是2016年5月。

如今回過頭看，這三年間情況並未好轉。幾個部門的負責人不約而同地提到「打游擊」的說法，「你來他走，你走了他又來了」。

冬天下大雪的時候，社區和民政部門曾為墓園裡的農民工送過大衣和棉被，也聯繫過一些廉價賓館，請農民工們免費住宿，但一些人始終持抗拒態度。「把他們送去救助站，也是一下車就跑了。」譚寧覺得，有些農民工並不在乎生活質量能否得到保障，他們喜歡的是在街頭的自由。想幹活的時候幹活，不想幹活就閒著。