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蘇州市委常委會議：安全生產務必鐵腕抓不放過

2019-04-11 22:21聯合報 記者林宸誼╱即時報導

蘇州市委常委會11日召開會議，聽取安全生產大排查大整治工作方案的匯報，並專題研究部署安全生產工作，由省委常委、市委書記周乃翔主持會議，會議強調，安全生產務必鐵腕抓不放過。

蘇州日報報導，會議強調，對安全生產工作推進不力、責任落實不到位的，導致安全生產事故發生的，必須堅持「一案雙查」「責任倒查」；對監管失職、整改落實不到位、問責追究不堅決、執法問責不嚴格的行為，必須嚴肅追究相關責任單位和責任人責任。

會議指出，要以寸步不讓的決心徹查風險隱患，進一步強化底線思維和風險意識，按照「全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效」的總體要求，扎實開展安全生產大排查大整治。

市領導要帶隊進行督查督導，做到發現問題見底、解決問題徹底，決不放過任何一個漏洞、決不忽略任何一個節點、決不留下任何一個隱患。

各級黨政一把手要親臨一線，走進生產線工地，傾聽職工聲音，展開實地檢查，掌握基本情況，督促企業把主體責任深入腦海、融入血液、化作行動，堅決守牢安全底線。

要將治本作為重中之重，把加強安全生產工作與推動產業轉型升級緊密結合起來，下大力氣解決發展中長期積累的深層次、結構性和區域性矛盾，加快倒逼淘汰低端落後產能，嚴格環境、安全准入標準，前瞻布局未來先導產業。

江蘇省委常委、蘇州市委書記周乃翔。（取自蘇州日報）
江蘇省委常委、蘇州市委書記周乃翔。（取自蘇州日報）
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