大陸核發電量 上升15%

2019-04-12 04:37 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸的核能發電量占比日益增加，根據４月初在北京發布的《中國核能發展報告2019》（下稱藍皮書）顯示，2018年中國核電發電量為2865.11億千瓦時，比2017年上升15.78%，約佔全國累計發電量的4.22%。

中新社報導，《中國核能發展報告2019》由中國核能行業協會、中智科學技術評價研究中心、中國核科技信息與經濟研究院聯合發起編製。藍皮書稱，2018年中國核電發電量比2017年上升15.78%，在非化石能源發電量中的佔比達到15.83%。

根據國際原子能機構發布的信息，2017年全球電力結構中核電發電量佔比為10.3%，核電發電量佔比超過10%的有20個國家，超過25%的有13個國家，超過50%的有4個國家。

藍皮書展望稱，核電在中國發電量中的佔比將從現在的4.22%上升到2035年的10%左右。藍皮書數據顯示，截至2018年12月底，中國在運核電機組44台，裝機容量達到4464.516萬千瓦，全年核能發電量創歷史最高水平。投入商運的44台核電機組繼續保持安全穩定運行，沒有發生1級及以上運行事件，主要運行技術指標保持國際前列。

藍皮書稱，2018年中國核電設備平均利用小時數為7499.22小時，設備平均利用率為85.61%，實現兩年連續增長。藍皮書指出，2018年中國國內核電主設備交付49台套，主要是二代加和華龍一號設備。中國已形成覆蓋核電主設備、泵閥、控制系統、大鍛件等關鍵設備和原材料的全供應鏈體系，三代核電綜合國產化率達到85%以上，能滿足每年新開工8至10台核電機組建設。 藍皮書指出，全球天然鈾資源儲量豐富，鈾產量穩定，未來不會成為制約核電發展的因素。