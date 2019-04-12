親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜哈佛演說：台灣領導人最大挑戰是維持兩岸和平

江蘇涉外知識產權糾紛 日益增多

2019-04-12 04:37聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

江蘇省知識產權和商標戰略實施工作領導小組辦公室11日公佈《江蘇省涉外知識產權糾紛典型案例集（2008-2017年）》。根據資料，隨著中國企業市場份額的擴張，江蘇企業面臨涉外知識產權糾紛日益增多，涉及十餘個行業。

中新社報導，江蘇省知識產權局相關人士11日指出，自中國加入WTO以後，中國企業國際化步伐日益加快，在國際市場上迅速崛起。隨著中國企業市場份額的擴張，與國外企業產生的貿易摩擦也有所增多。一些江蘇企業捲入到錯綜複雜的涉外知識產權糾紛中。

據江蘇省知識產權局不完全統計，2008年至2017年（以結案時間計），江蘇涉外知識產權糾紛通過司法途徑解決的有38起，通過行政途徑解決的有27起。從目前來看，江蘇企業涉外知識產權糾紛涉及機械、電子、機電、化工材料、生物醫藥、日用品等十餘個行業。

相關人士表示，應對涉外知識產權糾紛，成為江蘇企業發展壯大、走出國門的必修課。從某種程度上來說，未來世界的競爭場景之一，就是知識產權的競爭。企業在涉外知識產權糾紛中，應當積極、依法、合理應對。

當日發佈的《江蘇省涉外知識產權糾紛典型案例集（2008-2017年）》中，包含了蘇州索發電機有限公司與戴森技術有限公司關於吸塵器產品的專利侵權糾紛案。

出國專利

相關新聞

大陸新編學生字典 竟找不到「自由」一詞

2019-04-12 00:40

蔣宋媒人譚延闓 日記上海發表

2019-04-12 00:40

為就近照顧女兒 陸男花兩百多萬買露營車停校門

2019-04-12 01:51

新兩馬客運船 5月18日首航快1倍

2019-04-12 04:58

陸東方航空 廣州直飛名古屋

2019-04-12 04:58

陸西藏航空 濟南直飛赫爾辛基

2019-04-12 04:58

大陸核發電量 上升15%

2019-04-12 04:37

現代古墓派 窮到連鬼都不怕

2019-04-12 01:53

他上推特被炒 環時總編沒事

2019-04-12 00:40

蘇州市委常委會議：安全生產務必鐵腕抓不放過

2019-04-11 22:21

隱藏版凶器！ 陸男收風箏線遇強風慘遭斷掌濺血

2019-04-11 22:07

迷信頸椎療法？中國流行危險「上吊功」

2019-04-11 21:10

黑洞照片標註版權 網民罵視覺中國什麼都能賣

2019-04-11 19:19

江西村民被逼遷墳 否則按「掃黑除惡」制裁

2019-04-11 18:23

民國奇人譚延闓日記出版 上海發表

2019-04-11 18:14

公安副局長變身黑社會老大 被捕時要求「善待老戰友」

2019-04-11 18:10

她做錯什麼？杭州3歲童模當街被親媽踹飛 網怒了

2019-04-11 17:55

《北京觀察》黑惡勢力

2019-04-11 17:51

有輕微咳嗽 達賴喇嘛住院

2019-04-11 17:46

搞權色交易 深圳前政法委書記遭雙開

2019-04-11 17:39

曾保護三萬人 南京大屠殺遺址江南水泥廠成危樓

2019-04-11 17:13

減碳靠中國人少吃肉？ 環保廣告惹怒網友：美國人吃更多

2019-04-11 17:03

中鋁火車河南脫軌撞民宅 4人遇難2人失蹤

2019-04-11 16:30

陸教育部：校外培訓機構不得以「國學」為名教授風水

2019-04-11 16:23

玩過頭 大陸男子穿日本軍服迎親被捕

2019-04-11 14:37

新兩馬航線 5月18日客運首航快一倍

2019-04-11 14:06

酒後家暴 福建4名幼童遭父親割頸刀傷15公分

2019-04-11 13:33

恭喜賭王何鴻燊抱孫！三房兒子秘婚生女娃

2019-04-11 13:12

劉鑾雄長子切燒豬賀動物中心開幕 網友：豬救得回嗎？

2019-04-11 13:12

楊恒均在大陸被捕 妻子呼籲澳洲營救

2019-04-11 11:38

宜花東三縣長搶進上海 聯手拚觀光

2019-04-11 11:38

冰心女兒開的 北京師大最後一家書店被關門

2019-04-11 10:45

陸媒： 100多家台商計畫在大陸IPO

2019-04-11 09:54

廣西六堡茶熱銷「茶船古道」復活

2019-04-11 06:17

貴州正安 吉他製造之鄉

2019-04-11 06:16

故宮前掌門人／單霽翔 給自己打70分

2019-04-11 01:26

故宮新掌門人／王旭東 理工男變敦煌專家

2019-04-11 01:26

中國關心下一代教育基地 造福5萬學童

2019-04-11 00:06

東航向波音索賠 大陸業者第一槍

2019-04-11 00:06
看更多

熱門文章

掰走兵馬俑手指的美國人慘了 中國告他坐牢20年

2019-04-11 09:29

小哥哥要陪嗎？人美聲甜活又好～ 陸新興行業 月入最少5萬起

2019-04-11 11:00

玩過頭 大陸男子穿日本軍服迎親被捕

2019-04-11 14:37

大陸這個男性副駕駛 喊出史上最絕望的慘叫

2019-04-11 20:46

楊恒均在大陸被捕 妻子呼籲澳洲營救

2019-04-11 11:38

為搶座位被嫩妹用摺疊傘敲頭 大媽怒嗆：嫁不出去！

2019-04-11 11:00

黑洞照片標註版權 網民罵視覺中國什麼都能賣

2019-04-11 19:19

費率一再調降＋老齡化 大陸養老金16年後破產

2019-04-11 18:14

公安副局長變身黑社會老大 被捕時要求「善待老戰友」

2019-04-11 18:10

陸媒： 100多家台商計畫在大陸IPO

2019-04-11 09:54

隱藏版凶器！ 陸男收風箏線遇強風慘遭斷掌濺血

2019-04-11 22:07

為就近照顧女兒 陸男花兩百多萬買露營車停校門

2019-04-12 01:51

民國奇人譚延闓日記出版 上海發表

2019-04-11 18:14

新兩馬航線 5月18日客運首航快一倍

2019-04-11 14:06

支持國產區間客機 陸三大航空公司將成立專營子公司

2019-04-11 19:58

虛擬實景AV殺入荔枝角入場無法管 警隨時上門

2019-04-11 16:21

港中英街被分割 與朝鮮38度線、柏林圍牆齊名

2019-04-11 12:45

受賄3億 曾訪台灣的甘肅原省委書記判刑12年

2019-04-11 14:47

亞馬遜全球首個跨境電商園 杭州開張

2019-04-11 06:15

曾保護三萬人 南京大屠殺遺址江南水泥廠成危樓

2019-04-11 17:13

江西村民被逼遷墳 否則按「掃黑除惡」制裁

2019-04-11 18:23

冰心女兒開的 北京師大最後一家書店被關門

2019-04-11 10:45

微軟和中共解放軍院校合研AI人工智能

2019-04-11 11:44

文革上山下鄉復活？大陸網友：放過年輕人吧！

2019-04-11 12:16

大陸首條5G智慧生產線 武漢啟動

2019-04-11 05:28

中美同意設貿易協定監督機制

2019-04-11 11:57

蘋果與高通下週一關鍵訴訟 富士康等台廠出庭作證

2019-04-11 17:27

宜花東三縣長搶進上海 聯手拚觀光

2019-04-11 11:38

滬指半日挫1.4% 深成指挫2.2%

2019-04-11 11:58

用推特觀看境外網站 蘇州廣電總台總監被撤職

2019-04-11 11:32

恭喜賭王何鴻燊抱孫！三房兒子秘婚生女娃

2019-04-11 13:12

廣西六堡茶熱銷「茶船古道」復活

2019-04-11 06:17

陸教育部：校外培訓機構不得以「國學」為名教授風水

2019-04-11 16:23

上海AI企業逾千家 加快「頭雁效應」

2019-04-11 06:15

她做錯什麼？杭州3歲童模當街被親媽踹飛 網怒了

2019-04-11 17:55

河南小姊妹拾荒撿出1間圖書館 全村的小伙伴都來看

2019-04-11 16:27

發明製冷劑 顧雛軍蛇吞象打下家電江山

2019-04-11 17:52

中鋁火車河南脫軌撞民宅 4人遇難2人失蹤

2019-04-11 16:30

劉鑾雄長子切燒豬賀動物中心開幕 網友：豬救得回嗎？

2019-04-11 13:12

改判5年 中國家電梟雄顧雛軍翻案成功

2019-04-11 17:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top