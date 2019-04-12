江蘇涉外知識產權糾紛 日益增多

2019-04-12 04:37 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江蘇省知識產權和商標戰略實施工作領導小組辦公室11日公佈《江蘇省涉外知識產權糾紛典型案例集（2008-2017年）》。根據資料，隨著中國企業市場份額的擴張，江蘇企業面臨涉外知識產權糾紛日益增多，涉及十餘個行業。

中新社報導，江蘇省知識產權局相關人士11日指出，自中國加入WTO以後，中國企業國際化步伐日益加快，在國際市場上迅速崛起。隨著中國企業市場份額的擴張，與國外企業產生的貿易摩擦也有所增多。一些江蘇企業捲入到錯綜複雜的涉外知識產權糾紛中。

據江蘇省知識產權局不完全統計，2008年至2017年（以結案時間計），江蘇涉外知識產權糾紛通過司法途徑解決的有38起，通過行政途徑解決的有27起。從目前來看，江蘇企業涉外知識產權糾紛涉及機械、電子、機電、化工材料、生物醫藥、日用品等十餘個行業。

相關人士表示，應對涉外知識產權糾紛，成為江蘇企業發展壯大、走出國門的必修課。從某種程度上來說，未來世界的競爭場景之一，就是知識產權的競爭。企業在涉外知識產權糾紛中，應當積極、依法、合理應對。

當日發佈的《江蘇省涉外知識產權糾紛典型案例集（2008-2017年）》中，包含了蘇州索發電機有限公司與戴森技術有限公司關於吸塵器產品的專利侵權糾紛案。