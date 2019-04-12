陸西藏航空 濟南直飛赫爾辛基

2019-04-12 04:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由中國西藏航空公司執飛的濟南至赫爾辛基直飛航線日前開通。一架滿載乘客的空客A330飛機8日下午從濟南起飛，經過9小時飛行於當晚抵達芬蘭赫爾辛基-萬塔機場。

新華社報導，據西藏航空公司介紹，新開通的航線4月份每週一班，後期將根據市場情況逐漸加密，執飛機型為空客A330寬體客機。

此前，兩地間一直沒有直飛航線，商旅人士必須到北京或上海等地轉機。新航線開通後，將大大縮短濟南與赫爾辛基之間的旅行時間。