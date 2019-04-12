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韓國瑜哈佛演說：台灣領導人最大挑戰是維持兩岸和平

陸東方航空 廣州直飛名古屋

2019-04-12 04:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國東方航空集團上海航空公司9日開通廣州直飛日本名古屋航線。該航線由東方航空集團全資子公司上海航空執飛。從4月9日至6月6日，除星期五外，每周執行6班，當日往返；6月6日以後，該航線每日均有1班往返。

中新社報導，具體航班信息為：去程航班FM807，8時45分從廣州白雲國際機場起飛，12時50分抵達名古屋中部國際機場；回程航班FM808，13時50分從名古屋起飛，17時10分到達廣州，以上時間均為當地時間。

航線名古屋上海

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