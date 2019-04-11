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中國官方：超級細菌威脅不嚴重 但不排除漏診

2019-04-11 21:55中央社 北京11日電

被稱為「超級真菌」的耳念珠菌，在中國至少已出現18起病例，引起強烈關切。中國國家衛健委今天公開喊話，指中國目前受耳念珠菌威脅並不嚴重，但「不排除可能有漏診病例」。

除中央級的國家衛健委外，北京市疾控中心今天稍早也表示，耳念珠菌對一般民眾的健康威脅較低，不需要採取特殊的預防措施。

央視新聞報導，中國國家衛健委抗菌藥物臨床應用與細菌耐藥評價專家委員會辦公室主任徐英春說，美國2016年以來發現的耳念珠菌發生率快速升高，並出現大量爆發案例，且對抗真菌藥物有較高的耐藥性。

徐英春說，相形之下，根據監測數據及既有病例報導，目前中國國內所受到的耳念珠菌威脅並不嚴重，仍屬個案，18個病例裡沒有集中爆發案例，且耐藥反應並不嚴重。

但他提到，「當然也因檢查技術複雜，不排除可能有漏診的病例」。

新京報則報導，北京市疾控中心表示，耳念珠菌是一種可在住院病人中引起嚴重感染的真菌，2009年才在日本被首次發現。但透過回顧性檢測，最早可追溯到1996年出現在南韓的病例。

北京市疾控中心說，由於健康者通常不會感染耳念珠菌，因此對一般民眾的健康威脅較低，民眾不必恐慌，也不需要採取特殊的預防措施。

至於高風險人群，則是嚴重慢性病或免疫抑制的病人，像是糖尿病、慢性腎臟病愛滋病、腫瘤等病患。而新生兒、插管或導管病患、手術病患，以及使用抗生素或抗真菌全身用藥病患，也可能感染。

治療方面，北京市疾控中心表示，大部分耳念珠菌感染病例可使用棘白菌素類抗真菌藥治療。而對多重耐藥反應的耳念珠菌感染病例，則可使用高劑量的多種抗真菌藥聯合治療。

北京愛滋病腎臟病

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