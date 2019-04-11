隱藏版凶器！ 陸男收風箏線遇強風慘遭斷掌濺血

2019-04-11 22:07 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。風箏線遇強風又纏繞手上時，馬上成為利刃，兩名陸男因收風箏時遇強風，慘遭斷指、斷掌。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

放風箏是個適合闔家歡樂的活動，不過卻也暗藏致命風險，民眾應當特別小心。中國大陸江蘇省兩名中年男子日前放風箏時，因天候不佳決定收起風箏，沒想到收線時突然颳起一陣狂風，兩人來不及將纏繞手上的線拿下，其中一人四隻手指硬生生被風箏線割斷，另一名男子則慘遭斷掌，血流如柱。所幸兩人及時送醫，歷經16小時的手術已將手部斷裂處接回。

據《江蘇新聞》報導，兩名年逾50的男子9日在江蘇市區一片空地上放風箏，沒多久兩人察覺狂風將至、即將變天，決定將風箏收下來。就在他們收線收到一半時，突然颳起一陣大風，兩人來不及取下纏在手上的風箏線，一名男子除了姆指外，其餘4根當場被割斷、血流不止，而另一人部分手掌也難逃斷裂命運。

隨後兩名男子立刻被送往南通中山骨科醫院急救，歷經16小時的搶救，終於將兩人斷離的手指、手掌全部接起。手足顯微外科主任金德鎬表示，這名被割斷4指的男子到院時，僅剩下中指骨頭接縫處連著手掌，其餘血管神經、肌腱都是斷離的。金德鎬補充，一般每隻手指需接6至8條血管，但因該男手指血管較細，增加了手術的難度，幸好最後成功接回。

風箏線直徑雖只有2毫米，但是當碰到強風又纏繞手上時，馬上便成利刃。放風箏時不論是施放者或觀看者，應選擇空曠人少的地方，盡量避開建築物、樹木，絕不能在高壓電線附近或鐵路兩側施放。此外，建議選用顏色鮮豔的風箏線，或是繫上標記，提醒旁人多加注意，施放時最好戴上防滑手套，避免在快速放線或風大抓線時造成劃傷。察覺風大下雨時應趕緊收線，一但發生無法控制的情況時，就要立即割斷風箏線脫身，並將其整理帶走，以免誤傷他人。

中國大陸江蘇兩名男子收風箏時突遇強風，來不及鬆脫纏繞手上的線，慘遭風箏線割斷手指、手掌。圖擷自《江蘇新聞》 分享 facebook