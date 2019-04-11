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江西村民被逼遷墳 否則按「掃黑除惡」制裁

2019-04-11 18:23聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

江西上饒一名周姓村民的家族未依規定即時遷墳，地方政府要求他們在2天內完成遷墳，否則將按「掃黑除惡」專項鬥爭依法制裁。事件引發網上批評聲浪，當局要求收回不當告知書，還責成相關社區幹部向當事村民道歉，並啟動問責程序。

新京報報導，當事的周家表示，當地柳塢社區自去年清明期間開展遷墳工作，他們家族的成員亦從政府領取遷墳費，每座墳為人民幣3200元（合新台幣14400元）。雖然領取遷墳費，但部分家族成員反對遷墳，因此仍未完成遷墳。

該家人上周五（5日）接到社區綜治辦發送的告知單，指他們家有4人於2018年清明期間領取6座墳的遷墳費，但至今仍有5座未遷移，要求需在4月7日前全部遷移完畢，否則將「按相關法規結合掃黑除惡專項鬥爭依法制裁」。

周姓村民說，他們家族確實遷墳不即時，但不知為何與黑惡勢力扯上關係。他回憶，社區幹部下達告知單時，曾表示他們已經滿足黑惡勢力「3人以上」的認定標準。在這樣的要求下，他們不得不按規定遷好墳墓。

事件在網上掀起批評聲浪。柳塢社區黨支部書記王志成回應表示，對告知單中出現的掃黑除惡用語，根據「無黑除惡，無惡治亂」的精神，不遷墳的村民「黑勢力夠不上，惡勢力是肯定的」。下溪街道黨工委書記林輝則說，部分社區幹部可能片面理解了政策，導致用語不太妥當，將及時糾正、整改。

江西上饒廣豐區委宣傳部周四（11日）通報，區委區政府十分重視事件，成立專門工作組調查處理。經調查，在2018年城中村改造搬遷項目中，涉及柳塢社區遷墳119座，當年墳主全部領取遷墳費用，並在2018年底遷移110座。截至目前，該村周氏家族仍有9座墳未遷。

通報指出，在落實後續遷墳工作中，社區幹部自身法律知識掌握不夠，對掃黑除惡政策理解有偏差、用詞不準確，發放了不當告知書，造成不良社會影響。事發後，下溪街道已收回不當告知書，責成相關社區幹部向當事村民賠禮道歉，並啟動問責程序。

江西上饒一名周姓村民的家族未依規定即時遷墳，地方政府要求他們在2天內完成遷墳，否...
江西上饒一名周姓村民的家族未依規定即時遷墳，地方政府要求他們在2天內完成遷墳，否則將按「掃黑除惡」專項鬥爭依法制裁。（新京報網）
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