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民國奇人譚延闓日記出版 上海發表

2019-04-11 18:14聯合報 記者林宸誼╱即時報導

記載了在民初政壇與許多著名人物交往的「譚延闓日記」，由中華書局出版的新書發布會11日在上海圖書館舉行，包括日記手稿也同時展示。譚延闓的後人譚景元表示，希望透過上海市圖書館的領導地位，將日記推廣到全大陸各地或世界上，讓對中國近代史有興趣的人都可以看到。

譚延闓是清末民初集政治家、書法家、美食家於一身的風雲人物，書法作品和「譚家菜」廣為流傳，譚延闓從光緒21年（1895年）9月11日起始寫日記，雖然有間斷，但從民國2年（1913年）始至民國19年（1930年）9月20日止無中斷，一生所留日記稿本共66本。

譚延闓的女兒譚祥是陳誠的妻子，陳誠女婿余傳韜於2016年將譚延闓日記稿本寄存於上海圖書館。

譚景元指出，日記已經保存很長一段時間，是先祖自己私人的一個紀錄，難免會牽扯到其他人一些事情，所以等到這些人這些事都過去了，然後沒有影響到無論是政治上或個人才公布，上海市圖書館是領導地位的機構，也希望它有能力夠推廣到全大陸各地或世界上，對中國近代史有興趣的人都可以看到，從中間得到一些東西。

中華書局總編輯顧青表示，中國人要不好古，要不就好今，民國卡在一個不新不舊的年代，很少人重視，因此他呼籲要搶救民國留傳下來的文獻。

顧青進一步指出，日記作為特殊史料，民國傳下來的並不多，譚延闓的日記裡雖然記事不特別多，是寫給自己，但與其他史料參照是很有價值。

經餘傳韜和譚家後人譚景錫、譚景元、譚怡令共同商議後授權，由上海圖書館與中華書局合作，2019年2月由中華書局全文影印出版「譚延闓日記」（全20冊），書中收入譚延闓全部日記手稿，這也是日記首次全文公開出版，不僅是搶救和保護民國文獻，也是便利學者研究使用。

譚延闓曾身居要職，一生經歷極為豐富，日記中涉及許多革命歷史事件、革命志士言行、民國初期政壇要人言行等內容，清末自辦鐵路運動、辛亥革命、袁世凱稱帝、國民政府北伐等重要事件在他的日記中都有記錄，是民初歷史的重要佐證。他在日記中記載了與孫中山、瞿秋白等政治人物的往來細節，以及許多名人逸事。

譚延闓同時也是名熱愛美食的老饕，除了研究美食，每遇精美菜肴，必向廚師討教。此外，作為民國四大書法家之首，譚延闓在他的日記中還記載了不少與書法名家的交往的資訊，而日記手稿本身，也是一部欣賞與學習顏體書法的佳作。

譚延闓的後人譚景元（左三站立）與上海市圖書館館長陳超（右三站立）合影。特派記者林...
譚延闓的後人譚景元（左三站立）與上海市圖書館館長陳超（右三站立）合影。特派記者林宸誼/攝影
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譚延闓是蔣宋聯姻的媒人，在日記中有具體記載。特派記者林宸誼/攝影
譚延闓是蔣宋聯姻的媒人，在日記中有具體記載。特派記者林宸誼/攝影
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譚延闓精於美食，創造著名的譚家菜，在日記中也有記載。特派記者林宸誼/攝影
譚延闓精於美食，創造著名的譚家菜，在日記中也有記載。特派記者林宸誼/攝影
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譚延闓日記記載與共產黨人毛澤東、吳立章、林伯渠、李富春等人交往。特派記者林宸誼/...
譚延闓日記記載與共產黨人毛澤東、吳立章、林伯渠、李富春等人交往。特派記者林宸誼/攝影
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上海市台辦副主任王立新（左起）、上海市圖書館館長陳超、譚延闓的後人譚景元等，一起...
上海市台辦副主任王立新（左起）、上海市圖書館館長陳超、譚延闓的後人譚景元等，一起為「譚延闓日記」新書揭幕。特派記者林宸誼/攝影
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