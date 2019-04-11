曾保護三萬人 南京大屠殺遺址江南水泥廠成危樓
位於南京市棲霞區的江南水泥廠，是中國水泥工業發展史上的重要標誌性企業，廠內還有日軍侵華期間南京大屠殺歷史的相關遺址、遺迹。曾經保護過三萬多的難民。然而，現在已經瀕臨倒塌損毀，面臨即將倒塌的狀態。許多列入保護的建築已經成了危房，官方對外所稱的「保護」近乎落空。
據澎湃新聞，南京市棲霞區文化局副局長駱敬剛表示，過去幾年，棲霞區文化局與江南水泥廠及其上級單位南京新工投資集團（下稱新工集團）就江南水泥廠民國建築的修繕保護有過多次接觸，也發過修繕通知書。2017年他們將此事上報給了南京市文物局，「畢竟涉及到市級文保單位」。
南京市文物局相關負責人稱，江南水泥廠屬於國資背景的企業，在修繕保護監管上存在法律法規上的難題，也遇到現實的掣肘，「修繕資金是一個大問題」。
新工集團黨委副書記吳啟寧說，棲霞區政府計劃對江南水泥廠片區進行整體房屋徵收，從而進行整體規劃，而文物修繕工作也要等該區域的整體規劃出來後才能進行，但目前房屋徵收因為有群眾舉報而停止，修繕工作也不知何時才能啟動。若要修繕需要五百萬元人民幣，但該廠目前仍處於虧損狀態，無力負擔。
棲霞山東麓下，坐落著江南水泥廠，它佔地兩千多畝，如今廠內綠樹成蔭、環境幽靜。然而在七八十年前，這裏每日響著機器的轟隆聲，好不熱鬧。它始建於1935年，是當時中國規模最大、設備和工藝最先進的水泥廠，是中國水泥工業發展史上的重要標誌企業。但現在已成為年久失修的文物保護單位。
在1937年日軍侵華南京大屠殺期間，德國人卡爾·京特和丹麥工程師貝恩哈爾·辛德貝格還在此地保護了3萬多名中國難民。辛德貝格當時還在廠內設有難民小醫院。鼓樓醫院美籍醫生羅伯特·威爾遜曾來此為傷員做過手術，此地的俱樂部小黃樓、難民小醫院都曾出現在美國牧師約翰·馬吉拍攝的記錄日軍大屠殺暴行的電影中。現在舊廠址內還存有南京大屠殺見證人京特及其日語翻譯顏景和等人的故居。
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