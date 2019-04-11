曾保護三萬人 南京大屠殺遺址江南水泥廠成危樓

2019-04-11 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



位於南京市棲霞區的江南水泥廠，是中國水泥工業發展史上的重要標誌性企業，廠內還有日軍侵華期間南京大屠殺歷史的相關遺址、遺迹。曾經保護過三萬多的難民。然而，現在已經瀕臨倒塌損毀，面臨即將倒塌的狀態。許多列入保護的建築已經成了危房，官方對外所稱的「保護」近乎落空。

據澎湃新聞，南京市棲霞區文化局副局長駱敬剛表示，過去幾年，棲霞區文化局與江南水泥廠及其上級單位南京新工投資集團（下稱新工集團）就江南水泥廠民國建築的修繕保護有過多次接觸，也發過修繕通知書。2017年他們將此事上報給了南京市文物局，「畢竟涉及到市級文保單位」。

南京市文物局相關負責人稱，江南水泥廠屬於國資背景的企業，在修繕保護監管上存在法律法規上的難題，也遇到現實的掣肘，「修繕資金是一個大問題」。

新工集團黨委副書記吳啟寧說，棲霞區政府計劃對江南水泥廠片區進行整體房屋徵收，從而進行整體規劃，而文物修繕工作也要等該區域的整體規劃出來後才能進行，但目前房屋徵收因為有群眾舉報而停止，修繕工作也不知何時才能啟動。若要修繕需要五百萬元人民幣，但該廠目前仍處於虧損狀態，無力負擔。

棲霞山東麓下，坐落著江南水泥廠，它佔地兩千多畝，如今廠內綠樹成蔭、環境幽靜。然而在七八十年前，這裏每日響著機器的轟隆聲，好不熱鬧。它始建於1935年，是當時中國規模最大、設備和工藝最先進的水泥廠，是中國水泥工業發展史上的重要標誌企業。但現在已成為年久失修的文物保護單位。