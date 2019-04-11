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她做錯什麼？杭州3歲童模當街被親媽踹飛 網怒了

2019-04-11 17:55世界日報 中國新聞組／北京11日電

網路近日瘋傳女童模遭狠踹的畫面，從曝光視頻中，可見一小女孩與一對成年男女，小女孩正將手中小籃子慢慢地放在地上，沒想到一旁成年女子直接起腳狠踹，看了讓人心疼；網路一度傳出該名女子是工作人員，沒想到竟然是女童媽媽，迅速成為了微博熱門話題。

綜合媒體報導，這名小女孩名叫「妞妞」，年約3歲，是一名童模，畫面初曝光時，踹女孩的女子曾被誤認為是合作拍攝店家的工作人員，沒想到施暴者竟是「妞妞」的親媽，更讓網友憤怒至極，「小朋友這麼乖，籃子都是輕輕放好，被你踢了也沒鬧，你該給你女兒道歉好嗎，多反省自己吧！」「孩子那麼小，接單量那麼大，甚至還對孩子踢踹，難道是把孩子當成了賺錢工具？」

而片中小女孩被踹到似乎沒有太大反應，讓網友懷疑是否在家也常常被打？有網友認為若小孩調皮也不是不能教導，「誰小時候沒被打過呢？」不過因曝光視頻中小女孩僅僅只是將籃子放地上，更多網友怒吼「孩子做錯了什麼要這樣被對待？」

其實，這不是妞妞媽媽第一次打孩子了，繼踹妞妞的視頻後，網友又爆出她用衣架打孩子的視頻，據悉，這是今年3月在化妝間被拍到的，可見妞妞媽媽施暴並非第一次。

妞妞媽透過微博發出道歉聲明，表示「兒女皆為父母心頭肉，疼愛有佳（加），絕無所謂虐童之意！在溝通教導如視頻上的稍大動作絕無傷害想法，造成各位的誤解與不理解，我深感抱歉！」她表示「女兒是我至親，絕對受到最好的觀護與疼愛！」不過該篇聲明並未獲得諒解，網友直嗆「我這樣踹你一腳試試？」「靠孩子賺錢還這樣對她」，並認為妞妞媽無悔意。

此外，不少自媒體更曝光合作電商對妞妞的印象，有電商便指出妞妞接單量大，孩子工作多累了有情緒調皮是正常的，喊話妞妞媽要好好對妞妞。

在杭州一線童星日收入可達五位數，但不輕鬆，就像還在讀小學的杭州男孩程程，曾參與上百場走秀，但為了配合客戶，有時甚至要帶病演出，前一會兒40℃高燒還在醫院驗血，演出結束後才去拿化驗單。

萌娃靚照背後 恐藏不快樂童模

杭州女童模「妞妞」在拍攝現場遭母親踢踹的視頻引發虐童爭議。有評論指出，該事件反射出一個更大的隱憂：那些掛在網店醒目位置以吸引流量的童裝照片，有多少是在類似狀態下拍出來的？這些「萌娃靚照」背後，恐有更多「不快樂」的童模。

南方都市報刊登評論表示，給小孩拍照不是樁容易事，小孩的配合度和專注力都有一定的局限，而已經將其作為一項產業投身其中的家長，在緊湊的童模拍攝過程中，更不可能有尋常父母的耐心和態度。長期的高強度工作確實需要法律層面的規範和約束。

另外，評論也指出，《勞動法》禁止用人單位招用未滿16周歲的未成年人，但雇傭關係相對靈活的類似童模市場究竟該如何有效監管也是事件中應著重探討課題。

杭州女童模「妞妞」在拍攝現場遭媽媽踢踹，視頻曝光後引發網友砲轟。圖／擷自視頻
杭州女童模「妞妞」在拍攝現場遭媽媽踢踹，視頻曝光後引發網友砲轟。圖／擷自視頻
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