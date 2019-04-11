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《北京觀察》黑惡勢力

2019-04-11 17:51世界日報 雲上風

最新一個段子，說的是岳母被抓，因為她居然在兒子岳飛背上刺青，而中國定名「掃黑除惡專項鬥爭」的全國性大運動中，有地方政府明文規定，刺青和戴大金鏈子都是「黑惡勢力外在化的表現」，那是要見一個抓個的。

岳母和岳飛當然不會被抓到，但只要地方政府不滿意的行為，隨時就可以定一個黑惡勢力抓起來。最新一個例子是江西上饒市，說當地民眾不限期遷墳，就會「按相關法規結合掃黑除惡專項鬥爭依法制裁」。

更被津津樂道的，叫「掃黑掃到幼兒園」，那說的是貴州省會貴陽市，一間幼兒園掛出的掃黑標語，叫「打早打小，將黑惡勢力消滅在萌芽狀態！」，有這麼激烈的宣示，社會上當然害怕，家長當然更害怕，園方趕緊回應，說這標語是面向社會對外宣傳的，那意思是騙騙領導就算。

中國「掃黑除惡」運動，看來進入階段性總結。長期以來黑惡勢力厲害的雲南走在前面，雲南省「掃黑除惡專項鬥爭系列新聞發布會」就宣布，雲南共打掉涉黑涉惡團夥428個，其中涉黑團夥79個、涉惡團夥349個，刑拘犯罪嫌疑人5587人。

繼雲南之後，各地都會發布這次專項鬥爭的成果，一般來說會比著來，雲南說抓了五千多人，就有省份敢說抓了一萬，如此一來，最後成果將相當巨大。

但中央方面也會有擔憂，怕地方政府亂來胡搞，所以就在前兩天，有四機構出台「意見」，其中最大的意見，就是怕地方把黑惡勢力的鬥爭擴大化。在以「全國掃黑辦」出頭召開的首次新聞發布會上，公開發布了最高法院、最高檢察院、公安部和司法部聯合印發的關於辦理掃黑除惡四意見，其中一個用心，就是怕地方亂來。

幼兒園刺青公安

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