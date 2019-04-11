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有輕微咳嗽 達賴喇嘛住院

2019-04-11 17:46世界日報 中國新聞組／北京11日電

西藏精神領袖達賴喇嘛因胸腔感染入院。歐新社
西藏精神領袖達賴喇嘛因胸腔感染入院。歐新社
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流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛因身體不適到新德里醫院接受治療，他被指胸腔受到感染。他的發言人丹增塔拉表示，83歲的達賴喇嘛「恢復狀況良好」，將在兩三天內出院。

中央社報導，丹增塔拉（Tenzin Taklha）說：「達賴喇嘛恢復狀況良好，仍在醫院接受治療。我們希望他能在數天後出院。」

達賴在美國的代表歐珠次仁（Ngodup Tsering）表示，83歲的達賴喇嘛出現「輕微咳嗽」後，昨天早上飛往新德里麥克斯醫院（Max hospital）就醫。他表示，醫生表示不需擔心，情況不嚴重。達賴喇嘛將休息幾天。

曾經獲頒諾貝爾和平獎的達賴喇嘛多年來一直是在多地受到歡迎的演講者，但是近來他出席的公開活動有所減少。且自2016年以來未再會見世界領袖。各國政府對邀請達賴訪問也態度謹慎，擔心觸怒北京

BBC中文報導，而近年隨著達賴喇嘛年事漸高，誰將繼承他的位置成為了一個備受關注和議論的話題。在藏傳佛教信仰當中，達賴活佛的靈魂會在死後轉世到一名新生的兒童身上。

中國一直將達賴喇嘛視為分裂勢力，聲稱有權力選擇他的繼承人。中國表示，北京方面有權利選擇達賴的繼承人。不過在上月，達賴喇嘛重申，中國提名的任何西藏領袖都不會被西藏人接受。

達賴喇嘛曾向路透表示，如果將來出現兩個達賴，一個來自「自由國家」，一個由中國選定，沒有人會尊重後者。

達賴喇嘛北京西藏

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