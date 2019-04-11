減碳靠中國人少吃肉？ 環保廣告惹怒網友：美國人吃更多

2019-04-11 17:03 世界日報 中國新聞組／北京11日電



總部位於美國的國際環保組織「野生救援」（WildAid），從2015年發起「蔬食項目」，呼籲減少食肉以降低溫室氣體排放量。而這個項目近兩年突然在中國密集投放巨幅廣告，引發網友反感，稱世界上牛肉生產、消費第一大國是美國，「給中國人扣帽子是什麼情況？」

據悉，「野生救援」是一個2000年在美國註冊的非營利非政府國際公益組織，在英國、加拿大、中國、印尼、印度和厄瓜多爾設有總部，旨在終結非法野生動物貿易並減緩氣候變化。

姚明、成龍、李奧納多狄卡皮歐、哈里遜福特等都是他們的明星大使。成龍、Angelababy等也曾參與拍攝保護野生穿山甲的公益廣告。

觀察者網報導，2015年起「野生救援」開啟「蔬食項目」，呼籲人們為降低碳排放而減少肉類攝入量。演員鄭愷和張鈞甯3月為其代言，向中國群眾倡導「多吃蔬果少吃肉的可持續生活方式」。

海報中兩人抱著用蔬果製成的「花束」，笑臉盈盈地講解道，「全世界飼養牲畜和家禽產生的溫室氣體占全球總量的14.5%以上，是造成地球溫室效應的重要原因。每天吃肉少於75克，不僅減輕身體壓力，還能減輕地球壓力。

報導指出，該項目巨幅廣告頻頻曝光，讓科普博主「@科學未來人」忍不住直言對這廣告「沒好感」，並吐槽：吃著牛肉、人均碳排放更高的美國人，怎麼天天嚷嚷著讓吃豬肉的中國人少吃肉？

還說，「真想做公益的話，不是應該多多給那些最浪費、生活方式最不可持續、碳排放是別人3倍以上的『他們』做宣講嗎？」

報導說，對此，許多網友支持「@科學未來人」的看法，批評這種看似為世界未來著想的公益活動，實則是已經享受了發展果實的發達國家。

據悉，牛肉生產所釋放的溫室氣體是雞肉或豬肉的5倍。中國人以豬肉為主的肉消費量只有美國人以牛肉為主的肉消費量的一半，人均碳排放更是只有美國人的三分之一。

「碳減排的事情，人人有責，絕不能『我減排了，你再減排』，或者『我多減排了，你就不用減排了』。」@科學未來人表示。