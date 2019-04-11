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玩過頭 大陸男子穿日本軍服迎親被捕

2019-04-11 14:37聯合報 記者林則宏╱即時報導

近年來大陸年輕人喜歡在結婚時搞怪、玩創意，但不時傳出有人玩出了事。河南快報指出，本月10日，河南鄭州一名22歲男子結婚當天，竟穿著日本軍服迎親，遭人舉報。事後六人被捕，其中三人被處行政拘留，另三人遭訓誡

根據鄭州市公安局官方微博11日發布的訊息，10日當天，鄭州街頭出現一列迎親隊伍，但坐在最前頭一輛紅色BMW敞篷跑車上的新郎，卻身著一身二戰時期的日本軍服。有路人看到後，立即撥打110向警方舉報。

事後除22歲的白姓新郎外，包括當初提議者、出資買這套日本軍服和實際上網購買者，當天強行將新郎衣服換成這套仿製日本軍服的男子，以及用手機拍下此一過程並將視頻上網者共六人全都被警方逮捕。

鄭州市公安局的通報稱，六人行為「極大地傷害了廣大人民群眾的民族感情和愛國情懷，在警方的教育下，白某恒等六人對自己的違法事實供認不諱，並表示深刻反省、悔過」。

最後，提出這個餿主意和將影片上網的兩名男子被處行政拘留十天，出資購買這套日本軍服者行政拘留7日，新郎與另外兩名男子則遭警方予以訓誡。

鄭州警方強調，「公安機關對此類違法犯罪行為一查到底，任何挑戰國家與民族尊嚴的行為都將受到法律的嚴懲。」

河南鄭州一名年輕男子結婚當天竟穿著日本軍服迎親，最後包括新郎在內共六人被捕。（取...
河南鄭州一名年輕男子結婚當天竟穿著日本軍服迎親，最後包括新郎在內共六人被捕。（取自《河南快報》）
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