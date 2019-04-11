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劉鑾雄長子切燒豬賀動物中心開幕 網友：豬救得回嗎？

2019-04-11 13:12世界日報 香港11日電

城大動物醫療中心開幕，想不到一張劉鑾雄長子、華人置業董事會主席劉鳴煒的切燒豬照片，引爆話題，有網民笑言兩隻豬為動物醫療事業而犧牲。

劉鳴煒切燒豬賀動物醫療中心啟用惹嘲笑
劉鳴煒切燒豬賀動物醫療中心啟用惹嘲笑
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流動新聞報導，劉鳴煒近年十分活躍，除了出任青年發展委員會副主席，亮相於不同節目及訪問，還贊助不少大學，城市大學2016年落成的學術樓更命名為「劉鳴煒學術樓」。有網民近日翻出城大新聞網官方發布的消息，報導指亞洲最具規模的動物醫療機構「城大動物醫療中心」近日投入運作，劉鳴煒及其他嘉賓一起參與切燒豬的儀式。不少網民認為以切燒豬慶祝動物醫院開幕，真是矛盾又好笑。

香港01報導，消息刊出後，引來大批網民議論，有網民直言在「動物醫院」切燒豬的行為令人感到諷刺；有網民就批評：「吃就吃，不要被看到啦！真是沒腦啊！」；亦有人留言指「弄兩隻燒豬來祝賀動物醫療中心開幕，這種做法還真像現在的香港特區。」

而facebook專頁「傑出關公災難」則貼出劉鳴煒和校長郭位開心切燒豬的照片，又分享城大的帖文，指「校長郭位與劉鳴煒向世界展示精湛開刀技術。」還說 「不知醫不醫豬呢」。

不少網民都質疑動物醫療中心是否應該切燒豬，有人留言：「請問這豬還救得回嗎？」有人則留言：「1級為紅腫、2級為出現水、3級最嚴重，真皮層燒至壞死，慘豬」有網民笑言：「不知以後醫不了的動物是不是都可以供人食用？」

香港動物醫院郭位

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