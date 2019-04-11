恭喜賭王何鴻燊抱孫！三房兒子秘婚生女娃

2019-04-11 13:12 世界日報 香港11日電



賭王何鴻燊與三太陳婉珍的小兒子何猷啟，在今年初自爆去年已與內地女友Gigi在海外結婚，當時他說已結婚一年，原來兩人現在已有一名約11個月大的女兒。

何猷啟親自承認已為人父 結婚一年原來已育有11個月大囡囡 分享 facebook

香港01報導，何猷啟去年大年初二於Instagram透露自己向女友求婚成功，還大曬女友手上的閃爆巨鑽求婚戒指，原來他一求婚成功後就火速註冊了。

何猷啟日前被拍到與太太帶着11月大女嬰逛街，何猷啟拿著女兒尿片，太太則帶著女兒學走路。從未公開自己已為人父的何猷啟事後被問及是否已生寶寶，就大方承認小女嬰就是他的女兒，並表示：「多謝大家關心和祝福，我們一家都很開心。希望各位能給我太太和女兒一些空間。他們為人比較低調，謝謝大家！」

何猷啟親自承認已為人父 結婚一年原來已育有11個月大囡囡 分享 facebook

據報導，現年27歲的何猷啟早前透露只剩補擺喜酒，暫未決定擺酒的日子，希望是在今年內。而對於生孩子一事，他就表示順其自然，想生兩、三個或龍鳳胎。其實他當時已經秘密做了爸爸，女兒也快將一歲了。

香港經濟日報報導，何猷啟曾有一位以色列模特兒女友Angelika Nikolaeva，但在2017年5月兩人結束感情，不足半年便結識內地新歡Gigi。

據報導，去年何猷啟曾傳出有意在2019年娶內地女友Gigi，對媒體追問婚事皆顯得低調沒多作解釋。不過，去年5月16日，何猷啟在社交平台首次分享Gigi的正面合照，當時Gigi坐下跟站着的何猷啟合照，依偎在何猷啟身邊。

何猷啟透露，太太主要在內地生活，兩人認識也是經由朋友介紹，據悉Gigi從事教育與金融工作，要內地與香港兩邊走，並非富二代。

何猷啟表示爸爸何鴻燊見過Gigi，開心知道他快要成家立室，叫他隨心意而行但要低調，媽媽與兩個姐姐也喜歡Gigi。何猷啟計畫在澳門與海外舉行婚禮。