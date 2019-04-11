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文革上山下鄉復活？大陸網友：放過年輕人吧！

2019-04-11 12:16聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸50年代到70年代大規模的知青下鄉，在文革到達高潮的千萬青年上山下鄉又要復活了嗎？中共共青團中央近日印發「關於深入開展鄉村振興青春建功行動的意見」的通知，提出為培養鄉村治理方面的青年後備人才，要在2022年以前力爭組織超過1千萬人次的大中專學生，以志願服務形式下鄉，參與農村文化、科技、衛生等方面的建設。

掖新京報報導，通知提出，要在2022年以前力爭組織動員不少於1萬名學生黨員、團員下鄉，兼職基層幹部；建設一批農村青年創業就業培訓基地，培訓出20萬名青年帶頭人。要着力服務高校學子和外出務工青年返鄉，組織大學學子制度性開展「返家鄉」社會實踐，有序組織大學學生黨員、團員回鄉兼任團幹部，引導在外學子將農村作為施展才華的舞台，為家鄉振興作貢獻。

通知指出，動員青年社會人才下鄉從事志願服務、社會實踐和協同創新工作，包括大學生志願服務西部計劃和研究生支教團項目，基礎教育、醫療衛生、「三農」等領域的志願服務，關愛鄉村青少年志願服務，以及大中專學生暑期文化科技衛生「三下鄉」社會實踐活動等。

通知指出，各地還要大力發展青年夜校，培養農村青年創新創業人才、農村青年治理人才，通過推優入黨、後備人才選拔等方式發現青年鄉賢；動員涉農企業提供實習、兼職崗位，鼓勵有條件的地方建立大學生農業創新創業園區等示範基地，開展好實習見習、創業實訓等服務。

該份通知迅速在微博上引發熱議，有不少大陸網友表示曾參加過「三下鄉」等活動收穫頗豐，但亦有聲音質疑「上山下鄉開始了？」「知識分子又下鄉了」「不給每個人批塊地？那麼去了將毫無收益。」「放過年輕人吧！」

針對部分內地傳媒在報道時強調「3年1千萬青年下鄉」，共青團中央周四（11日）上午發微博表示，「三下鄉」是專有名詞，而通知中的「1千萬人次」也並不等於「1千萬青年」。

大陸網友熱議：「我暑假就參加三下鄉來着，這是我們社會實踐活動啊！」、「承諾回城待遇或公務員優先錄用嗎？否則誰去？」、「都來我地里幹活，日結，30」、「上次去看知青館一邊覺得搞笑一邊又替這些人感到惋惜，歷史的車輪滾幾下又回去了」

中共共青團中央提出要在2022年以前力爭組織超過1千萬人次的大中專學生，以志願服...
中共共青團中央提出要在2022年以前力爭組織超過1千萬人次的大中專學生，以志願服務形式下鄉，參與農村文化、科技、衛生等方面的建設。（新浪微博照片）
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