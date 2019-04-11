中國大陸青年近三成有憂鬱症風險

2019-04-11 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



近日，大陸中國青少年研究中心團隊協同中國科學院心理研究所，對青年進行了心理健康專題調查。該中心少年兒童研究所所長、研究員孫宏艷在對14~35歲青年進行的調查發現，受訪青年中近三成具有憂鬱風險，近一成有憂鬱高風險。

據中青在線報導，調研發現，超過七成(70.5%)青年無憂鬱傾向，有憂鬱風險的比例為21.4%，有抑鬱高風險的比例為8.1%。其中男性青年具有憂鬱風險的比例更高，男性有憂鬱高風險的比例為9.1%，女性有憂鬱高風險的比例為7.2%;而且，男性的憂鬱得分也顯著高於女性。女性的憂鬱平均得分為15.96分，男性為16.53分。

通過這項調研發現，半數多受訪者具有焦慮問題，31~35歲的青年群體重度焦慮比例最高，在職青年的焦慮得分最高。和2008年的調查相比，青年的憂鬱問題有所加重。2008年，青年沒有憂鬱問題的比例為75.8%，10年後下降了5.3個百分點，而有輕度及中度憂鬱風險的比例與2008(16.8%)相比增多了近5個百分點；有憂鬱高風險的比例也高於2008年(7.4%)。

調查發現，青年壓力的主要來源是經濟壓力、職業迷茫、學業壓力。

本次調查，選取樣本年齡區間在14~35歲之間，包括了男性2739人、女性2824人。學生包括初中生364人，高中生442人，專科生367人，大學本科生736人，研究生215人，非學生群體3439人。調查範圍選取了東北、西北、南部三個地區的代表省份。

調研組把受訪年齡劃分為14~18歲、19~22歲、23~30歲和31~35歲幾組。

研究發現，14~18歲年齡組有7.7%存在憂鬱高風險，19~22歲年齡組有7.4%存在憂鬱高風險，23~30歲年齡組有8%存在憂鬱高風險，31~35歲年齡組有9.7%存在憂鬱高風險。由此可見，31~35歲的青年群體抑鬱風險最高。