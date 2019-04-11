宜花東三縣長搶進上海 聯手拚觀光

2019-04-11 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



台灣縣市長搶進大陸市場一波接一波，東台灣三縣長下周19日將連袂赴上海拚觀光、賣農產。包括宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、和台東縣長饒慶鈴，女力發威聯手合力行銷東台灣。

據了解，東台灣三縣長聯手拚觀光是由宜蘭縣長林姿妙發起，而花蓮縣長徐榛蔚和台東縣長饒慶鈴共襄盛舉，由台灣旅遊交流協會對接大陸，首站來到上海。