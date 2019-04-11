楊恒均在大陸被捕 妻子呼籲澳洲營救

2019-04-11 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



據香港星島日報報導，澳洲籍華裔自由派作家楊恒均涉嫌從事危害中國國家安全的活動，今年一月在廣州被國安局人員帶往北京。當時陪同他返廣州的妻子袁小靚至今仍被限制出境，留在上海。她近日首度露面接受澳洲的電視台訪問，呼籲澳洲政府營救她丈夫。

報導稱，袁小靚曾是大陸新浪微博意見領袖，網名「染香」，因經常發表維護中共當局的言論，被稱為知名「五毛黨」。袁小靚在上海接受澳媒ABC訪問，憶述今年一月十九日和丈夫及女兒在廣州機場被捕的經過。她說，當時有幾名「彪形大漢」以「證件有問題」為由，攔下他們，接着把楊恒均帶走，她和女兒則轉往上海，至今不准離境，也未知楊恒均的處境。

袁小靚說，三個月來未見過楊恒均，「你就是看不到他。如果律師能夠看到他並證明他沒事，我的感覺會好一點。目前我們無能為力。」如今她冒險接受採訪，就是要敦促澳洲政府幫助營救她的丈夫。「我認為澳洲政府官員至少應該關心其公民在海外的福祉，應該表達他們的關切。但說實話，我目前感到非常失望。」