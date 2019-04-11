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陸媒： 100多家台商計畫在大陸IPO

2019-04-11 09:54聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國台辦新聞發言人馬曉光昨（10）日表示，台資企業在科創板上市沒有任何政策障礙，享受與大陸企業同等待遇，鼓勵更多台灣高科技公司在科創板上市。陸媒今日報導，100多家台商正計畫在大陸IPO。

截止目前統計，已經有超過30家台資企業在大陸A股上市融資。而2016年以來近3年，共計有10家台資企業在大陸A股上市，募集資金約350億元人民幣。

不過，統計顯示，台企在大陸上市企業家數僅占A股上市總數的1%。這顯示台企登陸A股還有巨大的增長空間。

陸媒投資界報導，台企聯上市公司委員會主委李明貴指出，目前初估已有約100家台商計畫在陸上市。

對台資企業而言，到大陸A股上市的融資平台更寬廣，因為研究統計，同為在大陸投資的台商，回台IPO募資的平均金額為7.78億元新臺幣，而在大陸IPO，平均每單的募集總額為27.81億元新臺幣，後者幾乎比前者高出3倍。

被陸媒點名，正尋求A股上市的台資企業，包括南僑、日月光、永和豆漿等。

南僑食品表示，希望能在2019年讓上海南僑在A股掛牌交易，屆時有望成為首家登陸A股的臺灣上市食品公司。

日月光集團高層也透露，集團正考慮推動內地業務在上海A股上市。日月光是全球最大的半導體封裝測試服務獨立供應商，最重要的子公司——日月光半導體公司已在台股上市。

台資企業永和豆漿創始人林炳生則公開表示永和豆漿籌備A股上市，永和豆漿1995年進入內地市場至今，在同類產品中佔有率達近50%。據林炳生透露，選擇A股是因為市場進展以國內為主，同時，永和豆漿在A股上市部分是商品部分，而不是餐飲店業務，這樣的架構更符合上市條件。

原本已經遞件申請A股上市的台資企業榮成環科，在中美貿易戰配合大陸中央污染防治，主動撤件暫緩A股上市，榮成環科總經理姚長坤曾表示，與陸企相比，台商在陸上市是一項複雜的系統工程，譬如最常遇到同業競爭、關聯交易、業務整合等問題，都需與各領域機關溝通和協調。他建議，陸方可針對台商在陸上市，提出專項政策，或由國台辦成立專門工作視窗，加以輔導。

值得期待的是，隨著科創板上路，國台辦掛保證台資企業登錄A股的門檻與大陸企業要求一樣。未來A股出現「台商板塊」指日可待。

100多家台商計畫在大陸IPO，A股出現「台商板塊」指日可待。取自華爾街見聞。
100多家台商計畫在大陸IPO，A股出現「台商板塊」指日可待。取自華爾街見聞。
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