魔性森林防火宣傳火了 網友：被洗腦了

2019-04-11 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



接二連三的森林火災，讓大陸各地消防員疲於奔命，不過一段黑龍江省齊齊哈爾市的森林防火宣傳廣播，6日起走紅大陸網路，有網友戲稱這段東北味十足的廣播「魔性」十足，好笑的同時又讓人念念不忘，簡直被洗腦了。

廣播宣傳內容為：「防火期昂，進山就不要抽煙了，不要抽煙昂，千萬不要抽煙昂」「台階有監控昂，抓著你就是200元昂！」

北京青年報報導，二克山公園城市園林處負責人表示，這段森林防火宣傳廣播是由公園雇請的臨時工張師傅錄製，今年62歲的張師傅已經在公園工作了七八年的時間，平時是負責公園內環境的清潔，在每年防火期到來時，張師傅在擔任清潔工同時，還會擔任森林防火員。

園林處負責人指出，最初張師傅拿著話筒進行口播的，後來因為工作量過大，張師傅就自費買了擴音器，把防火宣傳的內容錄下來，播給遊客聽。

園林處負責人表示，雖然張師傅說得比較直白，但是效果很好，「之前公園裡吸煙的人很多，現在至少在林子裡吸煙的已經沒有了。」因為張師傅的擴音喇叭所取得的效果好，4月還要在公園的其他地方也裝上類似的擴音喇叭，以提高遊客的防火意識。

大陸網友紛紛笑翻並留言：「被洗腦了，聽過後讓人念念不忘」、「在消防安全這一塊兒，玩兒任性，不好使，昂」、「哈哈哈哈可愛！東北話有種莫名的喜感」、「這個調調太親切了」、「這不是我家樓下賣西瓜的大喇叭嗎」、「這好像我們小時候出門爺爺奶奶的囑咐，不准和小朋友打架昂，上學聽老師話昂」。

楚天都市報評論認為，公園臨時工錄製的防火廣播走紅，在於他對工作的責任心，沒有例行性的交差了事，而是以宣傳效果為導向，認真創作，這種走紅，也讓那些敷衍塞責的作派臉紅。

評論還指出，任何宣傳語的目的，在於入腦入心，才能影響他人行為，不久前曝光的一些宣傳語，引起爭議與輿論批評，就在於不僅沒有走心，而且沒有用心，例如有個別地方在製作「掃黑除惡十類重點工作」看板時，將失獨家庭人員、重性精神病患者等列入「重點監管對象」，引發網友不滿。