故宮前掌門人／單霽翔 給自己打70分

2019-04-11 01:26 世界日報 中國新聞組╱整理



北京故宮院長單霽翔退休。大公網 分享 facebook

北京故宮博物院第六任院長單霽翔日前退休，離開守護七年的北京故宮。他將600歲的故宮打造成了「網紅」，自稱故宮的「看門人」，而非掌門人。工作七年，「看門人」單霽翔只給自己打了70分，只「比及格好一點」……

新官上任 最怕火

單霽翔自小在北京長大，住過很多四合院。但他沒想到，自己的最後一個崗位是在北京最大的四合院看門。

新京報報導，單霽翔2012年上任故宮博物院院長，有人提問「新官上任三把火，你準備怎麼燒這三把火？」單霽翔說：「故宮是世界上規模最大的木結構建築群，最怕火，所以我一把火也沒有。」

當時，故宮剛剛經歷過「失竊門」、「錯字門」、「會所門」等「十重門」輿論危機，亟待重塑形象。

報導說，單霽翔甫一上任，便張羅著更新設備。如今，故宮的監控室裡，共有65面大屏幕，接收著3300個攝像頭傳回的影像。

與此同時，單霽翔開始走訪故宮，五個多月的時間裡，他磨破了20雙布鞋，走遍了故宮9000多個房間。

他發現，飛鳥將草籽帶到房頂，草生長時會拱瓦，瓦鬆了，宮殿就要漏雨，木頭就會朽毀，建築就要大修。於是他立規矩，要求房屋牆頭、瓦面不能有一根雜草；垃圾落地後，兩分鐘內必須有人清理掉；宮裡嚴禁吸菸。

環境乾淨了，單霽翔又開始拆違建。如今，故宮已拆掉臨時建築1.3萬平方米，原有的59處彩鋼房已全部拆除。

貴賓開車 不准進

2012年，故宮的參觀人數就已經突破了1500萬人次，成為全世界第一個年參觀人數超千萬的博物館。

報導說，經過測算，2015年6月故宮開始限流：遊客每天至多8萬人次。

為了實現這個目標，單霽翔做了兩件事：一是用大屏幕實時更新餘票數量；二是開設了32個售票口。以前，遊客排隊買票都要花一、兩個小時，現在，95%的遊客能在3分鐘內買上票。

同時，單霽翔希望能把故宮午門三個門洞都向遊客開放。平日，遊客只能從兩側進入，中間的門洞常常緊閉，只有外國元首等貴賓開車前來參觀時才會開放。

單霽翔的做法卻遭到了不少阻力，「貴賓開車進故宮是幾十年的禮遇，不能換了一個院長，禮遇都不要了。」有關部門反對。

單霽翔說：「那英國白金漢宮、法國凡爾賽宮、日本皇居，這些帝王曾經的居所今天也都對公眾開放，那些地方車隊就不能開進去。」

2013年，法國總統歐蘭德訪華，他的車輛按故宮的要求停在了午門前，成為了近十幾年第一位步行進入故宮的外國元首。

「網紅」院長 樂退休

報導說，2016年，一部「我在故宮修文物」紀錄片火了，豆瓣評分高達9.4分，也帶火了故宮。隨後，故宮透過自營、合作經營和品牌授權等方式，趁勢推出9170件文創產品，營業收入超過10億元人民幣(約1.48億美元)。

相對於默默無聞的前任和同行，單霽翔頻繁地上電視節目，亮相在各種論壇和講座中，用幽默的語言揭開了故宮的神秘面紗。據統計，上任後，他進行過1100多次的媒體宣講。

單霽翔開始被人們稱為「網紅」院長。但有時，「網紅」院長單霽翔的「套路」也不太受大眾歡迎。

報導說，去年底，故宮推出了六種色號的「故宮口紅」。今年大年初一，故宮又在神武門外開設了「故宮角樓餐廳」，白天供應各式簡餐，晚間提供故宮特色火鍋。網友紛紛質疑，故宮是否太過商業化了？

正月十五晚的「上元燈會」也引起了不少爭議，其中最為人詬病的是「土味」的審美，大紅大綠的花紋投影、密集的雷射燈，讓人如同置身1980年代的迪廳，人們戲稱其為「單老根大舞台」。

對此，單霽翔的回應是，「我們很謹慎了，產品沾『故宮』兩個字就火，不能因為火，我們就什麼都做，所以要引導，要有選擇，要把握好度。」

如今，故宮口紅、火鍋都已被叫停。單霽翔的說法是，「有時候我們是事先研究能不能做，有時候我們在探索，做完後一看效果不好，主動取消。但是我作為院長，我根本就不知道突然間出口紅了，我主要的精力還是放在故宮的安全、開放上。」

單霽翔在任的這七年，故宮開放區從過去的30%，增加到2015年的60%，2017年達到了80%。他希望兩年以後，故宮開放區能達到85.02%。

單霽翔說：「我希望到2020年，紫禁城裡面只保留古代建築和經過聯合國教科文組織批復建的少數建築，沒有任何一棟現代建築，要把壯美的紫禁城完整交給下一個600年。」

在故宮前六年，單霽翔自稱是一名講解員，共進行了近2000場講解，時間約2000小時。而在退休以後，單霽翔想回故宮當一名志願者，「到時候希望面試的時候手下留情」。

單霽翔說：「快樂退休！」、「我每天都在故宮等您！」

《小檔案》單霽翔

1954年7月出生，江蘇江寧人，清華大學建築學院城市規畫專業研究生，工學博士、博士生導師。曾任文化和旅遊部黨組成員、故宮博物院院長。