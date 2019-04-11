故宮新掌門人／王旭東 理工男變敦煌專家

2019-04-11 01:26 世界日報 中國新聞組╱整理



敦煌研究院長王旭東接任北京故宮院長 中國新聞社 分享 facebook

故宮博物院院長單霽翔退休後，將由敦煌研究院院長王旭東接任。畢業於蘭州大學水文地質類專業的王旭東，是個不折不扣的理工男，他守護敦煌長達28年。這位故宮新任「守門人」將帶給公眾什麼新視野，大家都在看。

理工男 鑽研水利

齊魯晚報日前以「用現代科技守護千年敦煌」為題報導過王旭東。文中提到，王旭東出生在甘肅農村，那裡水源稀缺。小時候，他經常看見一些水利工程師或技術員扛著三腳架、經緯儀在修水渠，幫鄉親解決吃水難題。那是他心中的英雄，他童年的夢。

考大學時，王旭東填寫的所有志願，全都與水利有關。最終，他如願被蘭州大學水文地理與地質工程專業錄取。畢業後，回到家鄉去搞水利。

王旭東到敦煌，是個很偶然的機會。1991年，敦煌研究院到蘭州大學招人，當時的王旭東是張掖地區水電處的一名技術員，在老師推薦下，他決定到敦煌瞧瞧。

守護莫高窟 達28年

從此，世上少了一位水利工程師，而敦煌莫高窟多了一位虔誠的守護者，一守就是28年。

報導指出，2014年12月，王旭東出任敦煌研究院院長。

面對數位技術趨於臻熟，王旭東進一步提出在網上「數字重建」莫高窟，從而讓千年莫高窟「青春永駐」，打破時間和地域的限制。

敦煌研究院目前已經完成了150個洞窟的數字化信息採集，已有30個洞窟能在「數字敦煌」網站上免費三維立體呈現，其中的高清圖像，比到洞窟現場藉著手電筒光看得更加真切。

2017年以來，敦煌研究院以弘揚敦煌文化、講好「中華故事」、助力「一帶一路」建設為目標，以品牌價值建設為途徑，形成了獨具特色的文創產業體系。

其中，「一帶一路畫敦煌」塗色書、「給菩薩塗口紅」課程等，以莫高窟的藝術作品為藍本，讓參與者在一描一畫中體會敦煌的文化藝術內涵，在網上影響不小。

文化創意 重價值

而王旭東對於文創也有特殊考慮，他認為，文創一定不能背離價值，要透過文化創意讓遺產發揚光大，而不是去消費它。

王旭東曾表示，莫高窟的價值和故宮的價值不一樣，故宮的成功不能複製到敦煌來，但經驗可以借鑑。莫高窟背後更多是佛教文化，是不同文明交融薈萃的多元文化，理解敦煌文化藝術，需要時間、耐心和文化積澱，不能太急躁。

王旭東會帶給公眾什麼新的視野？大家都拭目以待。

《小檔案》王旭東

1967年生於甘肅山丹，工學博士。蘭州大學兼職教授、博士生導師，西北大學兼職教授、博士生導師。2014年12月，任敦煌研究院院長。