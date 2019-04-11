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廣西六堡茶熱銷「茶船古道」復活

2019-04-11 06:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣西六堡茶鬥茶大會，茶葉評委在現場對參賽茶葉的形狀進行評判。 新華社照片
廣西六堡茶鬥茶大會，茶葉評委在現場對參賽茶葉的形狀進行評判。 新華社照片
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一場鬥茶大會10日在廣西南寧舉行，有「黑茶瑰寶」之稱的多品牌廣西梧州六堡茶，靜待中外客商品評鑒賞。梧州市官方表示，六堡茶已出口馬來西亞、印尼、日、韓、波蘭等地，這種清朝年間風靡一時的「僑銷茶」煥發新生機。

中新社報導，六堡茶因原產梧州市蒼梧縣六堡鎮得名，是嶺南人最重要的茶飲之一，曾通過「茶船古道」自桂到粵港澳及南洋，有「僑銷茶」之稱。後來因運輸中斷，六堡茶產銷一落千丈。

本世紀初，隨著黑茶在國內外熱銷，六堡茶迎來發展新機遇。梧州市市長李傑雲表示，當地開展「『茶船古道．新絲路』六堡茶行銷全球」等系列茶事活動，以茶為媒，推動海內外茶文化交流，進一步提升六堡茶的知名度，推動六堡茶產業做大做強。

如今，「茶船古道」再響足音。越來越多六堡茶企業在泰國、越南、馬來西亞等國中心城市開設直營店；六堡袋泡茶成為馬來西亞亞洲航空飛機飲品。

「我們已經在國內外發展了30多家經銷商和合作方。」參加鬥茶會的廣西梧州六堡茶股份有限公司副總經理何鳳英說，公司申報註册「茶船古道」商標，打造東協系列等56款產品，2018年營業收入同比增長236%。

「東南亞傳統市場強勢回歸，目前我們公司出口額每年有七八百萬元（人民幣，下同）。」廣西梧州茂聖茶業有限公司董事長助理陳青鎮說。今年初，茂聖成功登陸美國，這是廣西六堡茶首次進入北美市場。2018年，六堡茶產業綜合產值近55億元，品牌價值突破20億元，居中國大陸黑茶第三位。

馬來西亞波蘭人民幣

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