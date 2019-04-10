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上海率先推動汽車「以舊換新」 最高可獲6.75萬元補貼

2019-04-10 17:52聯合報 記者林則宏╱即時報導

上海市經濟和信息化委員會10日宣布，率先啟動汽車「以舊換新」活動，對老舊汽車置換環保高標燃油車每輛車將提供人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）補貼，若置換新能源汽車每輛車補貼更達人民幣1.5萬元。

去年大陸乘用車產銷量分別衰退5.2%和4.1%，為中國汽車產業自1990年有統計以來首見。根據中國汽車工業協會公布的數據，今年前兩個月，大陸汽車產銷量更較去年同期分別大幅下跌14.1%和14.9%。

今年1月底，大陸國家發展和改革委員會與工業和信息化部等多個部門，聯合發布一份關於推動消費平穩增長的方案，其中對於促進汽車消費就提出要加大新能源汽車的推廣、推進老舊汽車報廢更新、促進農村汽車更新換代等，但各地一直未推出具體實施政策。

根據上海市政府微信公眾號《上海發布》的訊息，上海市經濟和信息化委員會表示，此次啟動的汽車「以舊換新」活動，重點有二：開展老舊汽車淘汰更新行動、加快推動公共領域車輛更新為新能源汽車。

在老舊汽車淘汰更新方面，主要是針對上海註冊登記的「國三」（「國家第三階段機動車汙染物排放標準」，2007年7月1日實施）及以下排放標準的約60.3萬輛汽車，其中約有48萬輛為車齡十年以上的老舊汽車。上海將鼓勵這些老舊汽車使用者更換購買「國六」排放標準的環保新車和新能源汽車，以減少大氣汙染物排放總量，降低PM2.5濃度，改善空氣品質。

在公共領域車輛更新為新能源汽車方面，上海將對公車、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送等公共領域，研究推動燃油車更換為新能源汽車的相關引導政策，鼓勵相關單位使用節能環保的純電動汽車。

同時，還將進一步推動汽車金融、汽車租賃等汽車服務新業態和新模式發展，加快推動充電樁、加氫站等基礎設施建設，完善二手車交易市場，打造更加良好的新能源汽車發展環境。

不過，按《上海發布》上的訊息，上海此次推出的汽車「以舊換新」活動，經費來源是由上汽集團提供的人民幣30億元獎勵。因此，申請補貼者也必須是購買上汽集團旗下的大陸本土品牌汽車。有網友稱，「只有上汽國產車吸引力不大」。

上汽集團表示，這項活動自即日起至6月30日止，若人民幣30億元資金使用完畢，活動也將提前結束。

上海率先啟動汽車「以舊換新」活動，但補貼的新車僅限上汽集團旗下的榮威、名爵、大通...
上海率先啟動汽車「以舊換新」活動，但補貼的新車僅限上汽集團旗下的榮威、名爵、大通等大陸國產車。圖為上汽榮威旗下一款汽車。（取自上汽榮威官網）
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