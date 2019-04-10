漢繭形壺、唐立俑回家了 796件流失文物從義大利歸鄉
包括漢代繭形壺、唐代武士立俑、宋代黑釉瓷、清末紫砂壺等，總共796件套的中國流失文物藝術品，今天運抵北京。這是義大利返還中國流失文物的務實合作，而數量之大也創下近20年来最大的中国文物返还规模。
北京晚報報導，這批中國流失文物昨晚9時20分在義大利米蘭的馬爾彭薩機場裝機，歷經9個多小時飛行，从米蘭到北京，跨越8000多公里，今晨抵達北京。
報導指出，這次回家的文物時間跨度長達5000年，上迄新石器時代，下至明清民國時期，器物種類多樣，保存狀況較為完好，總體價值很高。
大陸國家博物館規劃在近期舉辦專題性公開展覽，讓更多人看到這批落難海外但終於回鄉的珍貴文物。
大陸國家文物局指出，這批796件套的中國流失文物藝術品，能夠失而復得，要從義大利文物憲兵2007年查獲大量疑似非法流失的中國文物藝術品說起。
中國國家文物局向義大利文化遺產主管部門對接提出流失文物追索，並開展鑒定研究，最後提出文物返還要求。2019年初，義大利法院最終判決將文物藝術品返還中國。
這796件套文物藝術品，主要是來自陜西、山西、河南和江蘇等地區的出土與傳世文物，時代跨度長達5000年，從新石器時代至明清民國時期。重點文物包括馬家窯文化紅陶罐、漢代繭形壺、唐代武士立俑、宋代黑釉瓷、清末至民國紫砂壺等。
中國社科院學部委員劉慶柱指出，目前流失海外的中國文物，有所謂的歷史遺留問題，比如在大航海時”由殖民地流向宗主國的眾多文物，像是許多世界著名大博物館的文物藏品構成有相當一部分都是由此而來，這些文物的返還是世界性的難題。此外，則是近年來通過盜掘、走私等非法途徑流散到海外的文物，中國主張應該按照國際法、國際公約通行的慣例解決，凡走私文物無論價值高低理應歸還。
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