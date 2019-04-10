漢繭形壺、唐立俑回家了 796件流失文物從義大利歸鄉

2019-04-10 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



796件套中國流失文物從義大利歸鄉

包括漢代繭形壺、唐代武士立俑、宋代黑釉瓷、清末紫砂壺等，總共796件套的中國流失文物藝術品，今天運抵北京。這是義大利返還中國流失文物的務實合作，而數量之大也創下近20年来最大的中国文物返还规模。

北京晚報報導，這批中國流失文物昨晚9時20分在義大利米蘭的馬爾彭薩機場裝機，歷經9個多小時飛行，从米蘭到北京，跨越8000多公里，今晨抵達北京。

報導指出，這次回家的文物時間跨度長達5000年，上迄新石器時代，下至明清民國時期，器物種類多樣，保存狀況較為完好，總體價值很高。

大陸國家博物館規劃在近期舉辦專題性公開展覽，讓更多人看到這批落難海外但終於回鄉的珍貴文物。

大陸國家文物局指出，這批796件套的中國流失文物藝術品，能夠失而復得，要從義大利文物憲兵2007年查獲大量疑似非法流失的中國文物藝術品說起。

中國國家文物局向義大利文化遺產主管部門對接提出流失文物追索，並開展鑒定研究，最後提出文物返還要求。2019年初，義大利法院最終判決將文物藝術品返還中國。

這796件套文物藝術品，主要是來自陜西、山西、河南和江蘇等地區的出土與傳世文物，時代跨度長達5000年，從新石器時代至明清民國時期。重點文物包括馬家窯文化紅陶罐、漢代繭形壺、唐代武士立俑、宋代黑釉瓷、清末至民國紫砂壺等。