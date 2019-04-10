「放學了」4歲小男童叫不醒… 就這樣當了網紅

2019-04-10 18:01 世界日報 中國新聞組／北京10日電



網路近日瘋傳一段小男孩坐在幼兒園教室熟睡的視頻，老師在一旁大聲叫著名字說著「放學了」，他依然沒醒，讓網友笑稱「想起了當年的自己。」

看看新聞報導，視頻中的周姓小男孩年僅4歲、正在讀幼兒園中班。當時老師把視頻發給她時，周媽媽覺得好笑就上傳到網路上，她說自己上學時也老是睡著，這可能是遺傳。