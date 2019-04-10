掃黑4重磅文件出台 「黑幫頭目」財產全沒收

2019-04-10 15:19 世界日報 北京10日電



中國全國掃黑辦9日同時發布四項文件，內容包括要徹底摧毀黑幫的經濟基礎，對其組織者、領導者應沒收個人全部財產，並對未形成幫派、但有糾眾作惡之實的「惡勢力」加以定義。

中國發布掃黑文件 黑幫頭目沒收全部財產 分享 facebook

但文件中有關「軟暴力」的意見提到，「軟暴力」犯罪的常見表現形式，有「侵犯人身權利、民主權利、財產權利」等手段，包括但不限於跟蹤貼靠、揚言傳播疾病、揭發隱私、惡意舉報、誣告陷害、破壞、霸占財物等。

中國「全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室」9日在北京舉行成立以來首次記者會。據中國最高人民檢察院微信公眾號發布內容，這四項文件是由最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合印發，即日起實施。

9日發布的這四項文件，分別為《關於辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》、《關於辦理「套路貸」刑事案件若干問題的意見》、《關於辦理黑惡勢力刑事案件中財產處置若干問題的意見》、《關於辦理實施「軟暴力」的刑事案件若干問題的意見》等四項文件。

其中，黑惡勢力財產處置意見的內容明訂，要徹底摧毀黑社會性質組織的經濟基礎，防止死灰復燃。對組織者、領導者一般應沒收個人全部財產。確屬骨幹成員或為這類組織轉移、隱匿資產的積極參加者，可沒收個人全部財產。

至於其他的黑社會組織成員，應根據參與遂行違法犯罪活動的次數、性質、地位、作用、違法所得數額及造成損失的數額等情節，依法決定財產刑的適用。

而辦理惡勢力刑案意見則提到，「惡勢力」指經常糾集，以暴力、威脅或其他手段，在一定區域或行業內多次實施違法犯罪活動，造成較惡劣社會影響。一般為三人以上，且糾集者相對固定，屬「尚未形成黑社會性質組織」的「違法犯罪組織」。

但這項意見又提到，單純牟取不法利益的「黃、賭、毒、盜、搶、騙」，但不欺壓百姓者，則不視為「惡勢力」。