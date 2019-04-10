醜聞連環爆…華融高管被妻舉報養60情婦 嫖娼每次3000元

2019-04-10 15:20 世界日報 北京10日電



中國華融資產管理股份有限公司（以下簡稱中國華融）醜聞連環爆，繼前任董事長賴小民涉受賄、貪污等被查不到一年，又有一名叫黃新的高管，被其妻舉報涉貪受賄，甚至擁有60多名情人，且每次花費3000元（人民幣，下同）「巨資」嫖娼。對此，黃新未有相關回應。

華融再爆醜聞 公司高管被妻子舉報養60名小三 分享 facebook

新京報報導，9日晚，中國華融對此回覆稱，公司黨委、紀委高度重視關於公司員工黃新個人問題的舉報。公司紀委第一時間組織開展核查工作，並多次向舉報人、被舉報人了解相關情況。目前，核查工作正在進行中。一經查實，公司將依紀依規嚴肅處理，絕不姑息。

香港01報導，一名自稱是黃新妻子、名叫萬莉莉的女子，近日在網上發布自拍影片，舉報黃新，稱黃是華融公司發展研究部高級經理，更是已落馬的重慶前市委書記孫政才的機要秘書及賴小民的「小弟」。

爆料妻被指炮製舉報材料

在影片中，萬莉莉聲稱，「黃新涉嫌違反政治紀律和政治規矩，貪污受賄、擁有情人60多名並且花巨資嫖娼，每次3000元，有多處非法所得房產登記在他二姐和四姐名下，黃新還用他二姊、四姊及外甥的名義開辦多家公司，黃新直接參與經營。」

萬莉莉又提到，在一次和黃新吵架時得知，黃新在2016年利用職權盜取華融的公章，私自與外商簽訂合同，貪污15萬美金，並在香港開設聯名戶，把錢轉到國內消費，「此事給中國華融造成極其惡劣的影響，黃新還多次威脅我不要把這件事情說出去。」

不過，報導指出，在上述影片曝光前，網上曾流傳一篇貼文，同樣是萬莉莉公開舉報黃新。黃新隨後回應稱被「騙婚」，萬莉莉是造謠，已聘請律師維權。

黃新其後再公開兩封道歉信，一封是萬莉莉承認是不實舉報，另一封則是黃新為家人無禮對待萬莉莉而道歉。惟萬莉莉在影片中表示，道歉信上的簽名都是黃新偽造。

萬莉莉還舉報稱，黃新外甥陳靂被黃新利用其名義開辦多間公司。不過，有媒體找到陳靂，他表示，該些公司都是屬於自己，黃新沒有任何股份，也沒有擔任任何職務，舉報內容基本不屬實。

陳靂更透露，「萬莉莉和黃新結婚別有目的，所以她炮製了那些舉報材料。」

經濟觀察網報導，對於舉報視頻多次致電黃新，但電話顯示關機。

前董座曾涉「3個100」

事件目前雖撲朔迷離，真假難辨，但已在網上勾起大量討論，有網友嘲諷，「60個情婦！這研究部經理是不是工作太輕閒了？」「（萬莉莉）這得多大的勇氣，這得有多大的仇」。

另據多維新聞報導，華融前任董事長賴小民因涉「3個100」，即100多套房、100多個關係人、100多個情婦，一度引發輿論譁然。