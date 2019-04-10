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好扯！「公文旅行」 4.8公里走了42天

2019-04-10 15:21世界日報 北京10日電

四川近日一起公務機關慢速懶政事件引起討論。遂寧市環保督察辦上報給遂寧市委書記邵革軍的一份公文，兩單位辦公樓僅距離4.8公里、駕車僅需11分鐘，卻「走」了42天才送到。12名責任人、1個責任單位因此被處理，當地也由此引發一場聲勢浩大的「作風整治行動」。

遂寧一份公文 4.8公里走了42天
遂寧一份公文 4.8公里走了42天
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華西都市報報導，這份公文，名稱是《關於審定市級環保督察回頭看反饋意見的請示》，是遂寧市環保督察辦上報給遂寧市委書記邵革軍的。

遂寧市環保督察辦（以下簡稱「市環督辦」），設在遂寧市環保局。從這裡出發，到達市委辦公樓，全程4.8公里，駕車只需 11分鐘。

細心的市委書記邵革軍簽時發現：公文成文日期是2018年8月2日，到自己的案頭卻已是同年9月12日，4.8公里「走」了整整42天，「是哪個環節、哪個部門出了問題？請給個結論。」

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收到市委書記的批示後，遂寧市紀委監委還因此成立調查組。

調查結果指出，上述公文為經過一系列緩慢協調簽字，審核不及時、催辦不力等原因，造成拖延。

最終，包括遂寧市政府副秘書長、市政府秘書五科科長、副科長，以及遂寧市環保局局長、副局長等共計12名責任人、1個責任單位，受到嚴肅處理。

事後，遂寧市以此為契機，開展了一場聲勢浩大的「查問題、講擔當、提效能」作風整治行動。

遂寧市紀委監委黨風政風監督室主任鄧科說：「現在文件都不會過夜，當天就送達。」

對此，新京報刊登評論指出，在行政審批改革早已開啟、「互聯網+政務服務」被積極推行的當下，一份文件要花上數十天才能送達的「公文旅行」亂象，既不合乎行政現代化內含的「高效」要求，也與「互聯網+」帶來的程序精簡預期相悖，確實應得到重拳整治。

評論並稱，市環保局局長等12人因此被問責，不冤。而在法紀層面正向庸懶散浮拖嚴肅說「不」的背景下，類似的「公文旅行」亂象，也是時候「退場」了。

北京
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