親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

顧雛軍案翻案改判五年 當年傳台籍學者郎咸平舉報

2019-04-10 12:57聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

科龍電器前董事長顧雛軍（60歲）於2008年因虛報註冊資本罪、違規披露罪，以及挪用資金罪，被判刑10年；2009年廣東省高級法院作出終審裁定。但顧雛軍出獄後一直喊冤，並大爆官商黑幕。案件於今早上午9時30分開庭宣判重審結果，撤銷10年原判，依挪用資金罪改判顧雛軍有期徒刑5年。翻案成功。

曾坐監十年的科龍電器前董事長顧雛軍，出獄後舉報該案有多處官商勾結，今天翻案成功，成為中共保護企業家權益的樣板大案。

據中共最高人民法院微博，顧雛軍案去年6月13日在最高人民法院設在深圳的第一巡回法庭再審開庭，經審訊後擇期宣判。中共最高法今日撤銷原審判決顧雛軍犯虛報註冊資本罪，違規披露、不披露重要信息罪的定罪量刑部分和挪用資金罪的量刑部分，對其挪用資金罪改判有期徒刑5年，較原先的10年刑期縮短5年。

中共於2015年股災後出現資本外逃潮，有錢人紛紛逃亡。中共中央除了嚴打資本外逃大鱷外，亦力圖挽回大陸企業家信心，在2016年曾出文件要求加強保護企業家經濟權益。之後大陸曾為多宗經濟大案翻案。在這輪平反潮中，至今以顧雛軍案分量最重。

顧雛軍曾被稱為中國「家電梟雄」。2000年，顧雛軍在開曼群島註冊格林柯爾科技控股有限公司，並在當年7月13日成功登陸香港創業板。當年10月，顧雛軍斥資5.6億元收購了海信科龍的前身科龍電器，之後大刀闊斧重組科龍，使公司迅速擺脫困境，同年扭虧為盈。

不過，2005年5月，顧雛軍被立案偵查，其後被控虛報註冊資本、違規披露及挪用資金等罪，2009年被判有期徒刑10年及罰款680萬。2009年3月，廣東省高級人民法院駁回其上訴，維持原判。

二千年初，顧雛軍是大陸資本市場風雲人物。他八十年代發明製冷劑，隨後成立格林柯爾製冷劑公司，之後在香港上市。2001年，顧雛軍收購當時為是中國冰櫃巨頭之一的科龍，之後再瘋狂收購，持有5間大陸和香港上市公司。

但在2004年，顧雛軍被來自台灣的經濟學者郎咸平舉報「侵佔國有資產」，最終遭到中證監調查並判監。其後，格林柯爾除牌，科龍電器股份被國企海信收購，改名海信科龍。

2008年，顧雛軍因為虛報註冊資本罪、違規披露罪，以及挪用資金罪，被判刑10年。至2009年廣東省高級法院作出終審裁定，仍是10年刑期。顧2012年9月提前出獄後，稱自己是被多名官員陷害，點名指證多名中證監高層，並指有周永康勢力涉及其中。

2012年9月，顧雛軍提前刑滿釋放後提出申訴，最高人民法院經審查，於2017年12月27日決定提審本案，由第一巡迴法庭再審。顧雛軍堅持翻案，同時舉報佛山中院院長等勾結銀行操控6.8億元

曾坐監十年的科龍電器前董事長顧雛軍，出獄後舉報該案有多處官商勾結，今天翻案成功，...
曾坐監十年的科龍電器前董事長顧雛軍，出獄後舉報該案有多處官商勾結，今天翻案成功，成為中共保護企業家權益的樣板大案。（澎湃新聞網）
分享

中共香港
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

港府打黃牛 鄭秀文個唱門票仍炒百倍

2019-04-10 12:26

737 MAX停飛損失 中國東方航空率先向波音索賠

2019-04-10 00:56

上海台辦主任今抵台 啟動雙城論壇籌辦

2019-04-10 13:10

院長叫賣口紅 1年竟替北京故宮賺進70億

2019-04-10 11:00

用戈壁碎石 5年拼出168幅《紅樓夢》

2019-04-10 09:42

仙氣兒飄飄…漢服經濟 中國悄悄燒

2019-04-10 06:18

廣角鏡／鄱陽湖濕地 草原好風光

2019-04-10 04:20

施工3年多 石首長江大橋合攏

2019-04-10 04:17

北京自動車報告：初具運行基礎

2019-04-10 04:15

北京世園會 倒數19天

2019-04-10 04:15

大陸高淨值人士達167萬人 總人數居全球第二

2019-04-10 04:14

大陸40城市 進行營商環境評價

2019-04-10 04:13

台企燃爆效應 昆山祭最重信用懲戒三年

2019-04-09 22:12

影／中國華融真有錢 公司高管被妻子舉報養60名小三

2019-04-09 19:54

問涼山大火倖存消防隊是否自責 視董倩遭批冷血

2019-04-09 19:27

三代人守護抗戰英烈無名墳80年　期盼入祀台北忠烈祠

2019-04-09 18:13

北京故宮院長單霽翔退休 「秒就業」任寧波文博會顧問

2019-04-09 18:06

青海設「月經假」 經痛可休兩日

2019-04-09 17:08

比特幣喪鐘？虛擬貨幣挖礦列為「淘汰類」產業

2019-04-09 16:32

首例！庭審遲1分鐘被法官罰393元 被告反告求償672萬

2019-04-09 15:47

影／情侶吵架竟摔狗出氣 毛孩飛一米外腿部骨折、肝臟破裂

2019-04-09 14:29

網帖瘋傳… 25歲深圳宅女 在美參軍成「兵王」

2019-04-09 14:06

又現排隊搶買網紅商品 這次是地毯

2019-04-09 12:33

戴紅領巾短裙捕魚 直播女主播遭拘留罰款

2019-04-09 11:24

戴红领巾「清涼」捕鱼 網紅被關12天

2019-04-09 11:22

996血汗工作文化 中國上班族多數只能隱忍

2019-04-09 10:41

日趨專業化 長租公寓進入洗牌期

2019-04-09 01:51

300萬人以上大城 放寬落戶條件

2019-04-09 01:51

重慶果園港 造國際多式聯運中心

2019-04-09 01:51

中朝集安—滿浦公路口岸開通

2019-04-09 01:50

習近平帶隊 北京通州植樹

2019-04-09 01:23

四川涼山 又見火燒山

2019-04-09 01:22

法學專家邵子平被取消台灣戶籍 移民署：可申請回復

2019-04-08 20:38

文革腔凌友詩稱民進黨偷換概念 陸委會：已違法

2019-04-08 20:02

邵子平要告移民署 陸委會：大陸人可依法提行政救濟

2019-04-08 20:01

邵子平擬提告 移民署：依法廢止台灣戶籍

2019-04-08 18:16

中共整肅網路言論 微博開鍘于建嶸、六神磊磊等帳號

2019-04-08 17:42

邵子平控移民署 兩岸學者張五岳：不除他籍才違法

2019-04-08 17:38

推特按讚也不行 浙江律師遭官方通報

2019-04-08 17:10
看更多

熱門文章

「錢愈存愈薄」是真的！ 爺存款30年最終剩0元

2019-04-09 21:02

行車記錄器放家裡 竟拍到妻子與鎮長幹出這種事…

2019-04-09 15:47

陸軍機越台海將強勢驅離 國台辦：不要玩火想都不要想

2019-04-10 10:43

比特幣喪鐘？虛擬貨幣挖礦列為「淘汰類」產業

2019-04-09 16:32

737 MAX停飛損失 中國東方航空率先向波音索賠

2019-04-10 00:56

男子趁醉意買下五張同號彩券 竟順利抱走2.2億獎金

2019-04-09 20:43

陳明通「禽獸論」 大陸台企聯表達憤慨與譴責

2019-04-09 18:14

大陸中飛租賃擱置百架波音737 MAX訂單 停止付款

2019-04-09 16:02

超級細菌攻入中國 最少18人確診

2019-04-09 18:34

新髮型醜爆！男子情緒崩潰 強壓設計師剃頭洩憤

2019-04-09 16:11

日本貨物搭「一帶一路」便車 首次經中歐班列至歐洲

2019-04-09 20:09

北京故宮院長單霽翔退休 「秒就業」任寧波文博會顧問

2019-04-09 18:06

小米去年賺人民幣134億 董事長雷軍年薪近百億

2019-04-09 16:08

影／中國華融真有錢 公司高管被妻子舉報養60名小三

2019-04-09 19:54

小米大方給 董座年薪450億

2019-04-10 00:00

仙氣兒飄飄…漢服經濟 中國悄悄燒

2019-04-10 06:18

網帖瘋傳… 25歲深圳宅女 在美參軍成「兵王」

2019-04-09 14:06

院長叫賣口紅 1年竟替北京故宮賺進70億

2019-04-10 11:00

虛擬貨幣挖礦 大陸列淘汰產業

2019-04-09 23:23

再批陳明通「禽獸說」 陸國台辦：眼裡沒有民生疾苦

2019-04-10 10:54

中共批評前國際刑警主席孟宏偉：不知止，終自毀

2019-04-09 17:56

國企高層荒淫貪腐 妻舉報有600名情婦還花鉅資嫖妓

2019-04-10 10:53

台企燃爆效應 昆山祭最重信用懲戒三年

2019-04-09 22:12

批賴清德台獨言論顛倒黑白 兩岸密線密使是一面之詞

2019-04-10 11:04

韓國瑜邀馬雲來高雄 國台辦不反對

2019-04-10 11:26

三代人守護抗戰英烈無名墳80年　期盼入祀台北忠烈祠

2019-04-09 18:13

影／情侶吵架竟摔狗出氣 毛孩飛一米外腿部骨折、肝臟破裂

2019-04-09 14:29

香港占中案入罪 陸委會：突顯一國兩制危險

2019-04-09 18:32

占中九子全有罪…「一國兩制下 緊縮言論自由」

2019-04-10 00:31

占中九子全有罪 香港法官：「公民抗命」非理由

2019-04-10 00:27

全球百大快速消費品牌 康師傅排第12中國最有價值

2019-04-09 15:18

台灣參會WHA？陸國台辦：難以為繼

2019-04-10 11:25

中歐聯合峰會聲明難產？ 環時批陰謀

2019-04-09 18:36

漢鼎燃爆原因找到了…調查指向加工隱患、管理不到位

2019-04-09 23:35

美軍駐守AIT 陸國台辦：已向美嚴正抗議

2019-04-10 11:10

問涼山大火倖存消防隊是否自責 視董倩遭批冷血

2019-04-09 19:27

滙豐：刺激民間部門收效 中國今年GDP成長率將優於預期

2019-04-09 20:24

用戈壁碎石 5年拼出168幅《紅樓夢》

2019-04-10 09:42

大摩：人民幣看升至6.55

2019-04-09 23:20

中國集成電路 去年銷售破6千億

2019-04-10 04:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top