港府打黃牛 鄭秀文個唱門票仍炒百倍

2019-04-10 12:26 世界日報 香港10日電



康文署昨公布多項打擊黃牛新措施，而歌手鄭秀文7月在紅館舉行13場、7萬張門票演唱會昨天於城市電腦售票網開賣，7小時全部售罄，但黃牛網仍有大量門票供應，980元（港元，下同，約125美元）的門票出現「癲價」9.6萬元（約1.2萬美元）。

康文署公佈打擊排隊黨措施 鄭秀文個唱門票980元炒至9.6萬 分享 facebook

明報報導，鄭秀文前天在記者會上稱已加場兼爭取公開售票的比率，認為歌迷應可以正價購票；但她的社交平台昨就有粉絲絕望留言買不到票：「我試八個鐘完全無結果，真係好嬲！」《#FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會─香港站2019》13場門票昨晨10時開賣，下午5時左右全部賣光。「演出業協會」反映增加公開發售門票無助解決黃牛黨問題。

康文署公佈打擊排隊黨措施 鄭秀文個唱門票980元炒至9.6萬 香港中國通訊社 分享 facebook

康文署：增公開發售比率

據報導，康文署昨天指出港府檢討公開售票與內銷門票比率，並公布新措施：表演場次為四場或以上的節目，內銷門票的整體比率上限由80%下調至70%，即公開發售門票的比率下限將會增加至30%，7月起實施。

有關打擊炒賣門票措施，報導稱，康文署發言人稱自去年第四季起，在主辦機構同意及配合下，港府為紅館舉行的熱賣節目新增措施。包括門票公開發售首天或整段公開發售期間不安排於售票處售票，只設網上、流動應用程式及信用卡電話訂購；並推行「延後取票」。

盼重罰、監管二手炒飛網

但顯然新措施無法改善黃牛票狀況，「演出業協會」昨日呼籲港府盡快立法解決黃牛黨問題，並列出時間表，加強阻嚇性，才是解決問題的根本方法。報導稱，發言人指港府有意單方面提出修改八二比率的售票安排，不客觀地將問題全部轉嫁業界身上。文中提及業界為了遏抑炒風，不惜增加成本及行政工作壓力，於近期的大型演唱會主動引入不同措施，但黃牛黨問題仍然嚴重。